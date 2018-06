Zu einem Maschinenbrand ist die Tuttlinger Feuerwehr am Montagabend gegen 19.30 Uhr ausgerückt.

Laut Feuerwehrsprecher Christian Friedrich war die Absaugung einer kleineren Maschine in Brand geraten. „Die Mitarbeiter haben das Problem mit Feuerlöschern gut in Griff bekommen“, so Friedrich. Die Feuerwehr hat die Restarbeiten übernommen. (iw)