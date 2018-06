Marvin Schumacher startet unter Weltmeistern

Die Biathlon-Elite hat ihre deutschen Meister ermittelt. Die Titel im Sprint und in der Verfolgung wurden am Arber im Bayerischen Wald, im Zehn-Kilometerlauf, Massenstart und in der Staffel in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding vergeben. Mit dabei war auch Marvin Schumacher vom Skiclub Gosheim. Aufgrund des engen Terminplans während des Winters, finden die nationalen Biathlonmeisterschaften bereits seit Jahren auf Skirollern statt.

Für Marvin Schumacher vom SC Gosheim, der normalerweise noch in der Juniorenklasse startet, war es das erste Kräftemessen in der aktiven Klasse. Seine Vorbereitung fand in erster Linie zusammen mit dem Landeskader der Skiverbände Baden-Württemberg und am Skiinternat Furtwangen statt. Die guten Trainingseindrücke aus der Vorbereitung konnte er großteils bestätigen und steigerte seine Leistung mit jedem Rennen.

Zu Beginn der Meisterschaften haderte Schumacher noch mit seinem Stehendschießen. Im Sprintrennen über zehn Kilometer verfehlte er sechs Scheiben. Seine starke Laufleistung brachte ihn im starken Männerfeld auf Rang 31. Der Tagessieg ging an den amtierenden Sprintweltmeister Benedikt Doll aus Breitnau, der sich vor Matthias Dorfer (Bayern) und Simon Schempp (Uhingen) durchsetzte.

Tags darauf fand der Verfolgungswettkampf über 12,5 Kilometer statt. Bei den vier Schießeinlagen gelang es dem Gosheimer, sein Schießen zu stabilisieren und das Rennen mit sieben Fehlern auf Platz 32 zu beenden. Das hohe sportliche Niveau der nationalen Wettkämpfe verdeutlichte sich an diesen Tag am Siegerpodest. Mit Simon Schempp (1.), Erik Lesser (2.) und Benedikt Doll (3.) bestand das Podest ausschließlich aus Biathlon- Weltmeistern.

Beim Zehn-Kilometer-Langlaufrennen war neben der nationalen Biathlonelite auch die nationale Langlaufelite vertreten. Die schnellste Laufzeit erreichte mit Andreas Katz aus Baiersbronn ein Speziallangläufer. Die weiteren Plätze gingen an Simon Schempp (Uhingen), Lucas Bögl (Bayern) und Benedikt Doll (Breitnau). Das hohe Laufniveau der Biathleten verdeutlichte die Tatsache, dass sich unter den zehn Tagesbesten sieben Biathleten wiederfanden. Marvin Schumacher kam mit zweieinhalb Minuten Rückstand auf den Tagesbesten auf den 46. Platz und ließ nahezu alle seine Altersgenossen hinter sich.

Im 15-Kilometer-Massenstartrennen steigerte sich Schumacher mit sechs Schießfehlern noch einmal und erreichte Platz 28. Nur zwei Junioren waren an diesem Tag schneller als er. Den Tagessieg sicherte sich mit Arnd Peiffer wiederum ein Weltmeister. Er behauptete sich vor Florian Graf und Johannes Kühn.

Zum Abschluss der Wettkämpfe fanden traditionell die Staffelwettbewerbe zwischen den Landesverbänden statt. Die Staffel Baden-Württemberg I mit Lukas Rombach, Benedikt Doll und Simon Schempp setzte sich klar vor Bayern I und Bayern III durch. Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen im Team Baden-Württemberg startete Marvin Schumacher zusammen mit zwei hessischen Sportlern außer Konkurrenz. Seine gute Tageszeit rundete die positiven Ergebnisse ab.

In C-Kader berufen

Aufgrund seiner guten Leistungen wurde Marvin Schumacher für die kommenden beiden Trainingslager des deutschen Biathlon-C-Kaders (Juniorennationalmannschaft) eingeladen. In der bisherigen Karriere des Gosheimer Jung-Biathleten ist diese Berufung als großer Erfolg zu werten und spiegelt seine gute Entwicklung wider.