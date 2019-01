Marquardt-Areal: Baubeginn spätestens im März

Noch ruhen die Arbeiten auf dem ehemaligen Marquardt-Areal, spätestens im März soll es aber losgehen. Das sagt Marcus Ziegler, Geschäftsführer des Investors Immo Projekt aus Gerlingen, auf Nachfrage unserer Zeitung. Wie berichtet, sollen auf dem Gelände an der Ecke Bismarck-/Zeughausstraße in Tuttlingen zwei große Wohngebäude entstehen.

Weil Gebäudeakten fehlten, hatten sich die Arbeiten verzögert. Nun seien die Daten soweit aber vollständig und die Vorarbeiten fast abgeschlossen, sagt Ziegler. Allerdings steht nach wie vor die Baugenehmigung aus. Er rechnet in den kommenden zwei Wochen mit der Erteilung. Von Seiten der Stadtverwaltung heißt es, es sei eher mit drei Wochen zu rechnen. Änderungen zum Dachgeschoss hätten noch eingearbeitet werden müssen, sagt Stadt-Pressesprecher Arno Specht.

Stützarbeiten für die Baugrube notwendig

Dann soll die Baugrube an den Seiten abgestützt werden, um die Grundstücksgrenzen zu sichern. Parallel finden die Aushubarbeiten statt und parallel wird auch das Denkmalschutzamt seine Untersuchungen machen. „Das passiert im Prinzip Meter für Meter“, erläutert Ziegler. Das Amt vermutet Überreste römischer Bebauung unter dem Gelände. Wie lange diese Arbeiten dauern, „kommt drauf an, ob sie was finden“, so Ziegler. Von vier Wochen bis zu einem halben Jahr sei alles möglich. Erst danach können die eigentlichen Bauarbeiten für das Fundament beginnen.

In der Wohnanlage mit dem Namen „Residenz am Stadtgarten“ sind in Haus A 50 Einheiten für betreutes Wohnen geplant. In Haus B sind 33 Familienwohnungen vorgesehen. Es wird eine Tagespflege, Wohngemeinschaften und betreute Appartements geben, zudem zwei Tiefgaragen-Ebenen.