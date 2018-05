Marlis Petersen singt in der Heimat voller Leidenschaft

Ein Höhepunkt dieser Saison war das Konzert der in Tuttlingen aufgewachsenen Sopranistin Marlis Petersen mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz, in der mit Zuhörern vollbesetzten Stadthalle. Nach der Orchesterouvertüre aus „Don Pasquale von Donizetti“ kam Marlis Petersen auf die Bühne, trat zur Rampe, breitete ihre Arme aus und rief: „Hallo, Heimat!“ – ein Wort für das Gemüt der Zuhörer.

Von Tuttlingen an die größten Bühnen der Welt

In Tuttlingen aufgewachsen, ist Petersen inzwischen Weltstar als Opernsängerin und singt an den größten Bühnen der Welt. Mit ihrem Gesang strömte sie glutvolle Leidenschaft aus. Mit betörender Schönheit singt sie mühelos bis zum hohen C und stellt mit ihrem ganzen Körper dar, was sie singt. In den Arien „Je suis encore tout étourdie“ von Massenet und „Quando me’n vo“ aus La Bohème von Puccini fühlte man sich in ein großes Opernhaus versetzt. Mehr sängerische Herrlichkeit gibt es nicht.

Im zweiten Programmteil trat sie in raffiniertem schwarzem Kleid mit rotem Dekor auf und gestaltete voll fröhlicher Leidenschaft wunderbare Operettenmusik wie „Kaiser meiner Seele“ von Robert Scholz und „Meine Lippen, die küssen so heiß“ von Franz Lehar. Bei letzterem tanzte sie sogar temperamentvoll einen Csardas zum großen Vergnügen der Zuhörer.

Tadellose Leistung der Konstanzer Philharmoniker

Das tadellos spielende Sinfonieorchester unterstützte die Sängerin feinsinnig und faszinierte auch mit den Ouvertüren „Nabucco“ und „Die Macht des Schicksals“ von Verdi und mit den Ouvertüren zu „Der Zigeunerbaron“ und „Die Fledermaus“ von Johann Strauß.

Eine Überraschung war „An der grauen Donau“, ein Jugendwerk des Ungarn Franz Lehar. Das Werk begann etwas düster in Moll, heiterte sich aber auf zu lieblicher Melodik und fügte zum Schluss noch ein Motiv aus Straußens „An der schönen blauen Donau ein. Alles wurde temperamentvoll und präzise musiziert, vom Dirigenten Markus Huber animiert und mit großer Körpergestik geleitet, der besonders die Dramatik liebte.

Die Begeisterung der Zuhörer kannte keine Grenzen und drückte sich in fast endlosem Beifall aus. So gab es noch zwei Zugaben: den Marsch aus Bizets Oper Carmen und mit Marlis Petersen die leidenschaftlich gesungene Arie der Lauretta aus Puccinis Oper Gianni Schicchi. Innerlich erglüht von all dem Gehörten verließen die Zuhörer die Stadthalle.