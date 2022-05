Markus Waizenegger in den Aufsichtsrat der Bürgschaftsbank einberufen

Der Aufsichtsrat der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg hat in seiner jüngsten Sitzung den aus Mühlheim an der Donau stammenden Markus Waizenegger zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt. Das teilt das Geldinstitut in einem Schreiben mit.

Waizenegger ist Vorsitzender des Vorstandes der Kreissparkasse Tuttlingen und folgt als Vize-Aufsichtsratschef der Bürgschaftsbank auf Marcel Thimm, der sich im Herbst in den Ruhestand verabschiedet. Markus Waizenegger, der auch stellvertretendes Mitglied im Verbandsvorstand des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg ist, freut sich über seine neue Aufgabe und das ihm entgegengebrachte Vertrauen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Neben der Neubesetzung hat der Aufsichtsrat der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg Ewald Wesp als Vorsitzenden in seinem Amt erneut bestätigt. Bereits seit 2018 steht Wesp damit an der Spitze des Gremiums.