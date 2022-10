Markus Hopf holt deutschen Titel mit Rekorden

Ein erfolgreiches Wochenende haben die Gewichtheber der ASV Tuttlingen absolviert. Fabio Braunbart, Mia Braunbart und Markus Hopf holten zweimal Gold und einmal Silber.

Die Geschwister Fabio und Mia starteten bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Heinsheim am Neckar. Die zwölfjährige Mia Braunbart holte sich mit fünf gültigen Versuchen die Goldmedaille und den Gesamtsieg bei den Kindern. Die ASV-Athletin riss im ersten Versuch 37 Kilogramm, steigerte sich im zweiten auf 40 Kilogramm und scheiterte nur knapp an der neuen Bestleistung von 43 Kilogramm. Trotzdem hatte sie einen Vorsprung von 19 Kilogramm für das anschließende Stoßen, ihre Paradedisziplin. Mit 49, 52 und 55 Kilogramm holte sie sich drei gültige Versuche, hob Bestleistung, erreichte eine Zweikampfleistung von 95 Kilogramm und hatte 40 Kilogramm Vorsprung auf die Zweitplazierte. Mia Braunbart gewann ihre Gewichtsklasse und war bestes Mädchen der Veranstaltung.

Fabio Braunbart (13) befindet sich derzeit mitten in der Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft. Und: Er überzeugte mit drei neuen Bestleistungen und technisch überragenden Versuchen. Er riss 63, 67 und 70 Kilogramm. Auch im Stoßen absolvierte er drei mustergültige Versuche (77, 82 und 86 Kilogramm) und stellte im Stoßen eine neue Bestleistung auf. Einziger kleiner Dämpfer für den Athleten war, dass er sich nach 16 Titeln diesmal um ein Kilogramm geschlagen geben musste und sich die Silbermedaille holte. Beide Athleten fahren Ende Oktober in die Schweiz zum internationalen Turnier in Tramelan.

Markus Hopf startete bei der Deutschen Meisterschaft der Masters (ab 35 Jahre) in Nagold. Das ASV-Schwergewicht holte sich in der Altersklasse zwei (40 bis 44 Jahre) in der Gewichtsklasse bis 109 Kilogramm den Titel. Er hatte sich exzellent auf diesen Wettkampf vorbereitet, sein Ziel war nicht nur der Titel, sondern auch die deutschen Rekorde in dieser Klasse.

Die Rekorde standen bei 115 Kilogramm im Reißen und 128 Kilogramm im Stoßen und stammen aus aus dem Jahre 2019.

Er begann mit 105 Kilogramm im Reißen und steigerte sich auf 110 und im dritten auf 116 Kilogramm: Das bedeutete neuen deutschen Rekord.

Im Stoßen begann der gebürtige Thüringer mit 125 Kilogramm und begann zu rechnen. Mit 129 Kilogramm im zweiten Versuch hatte er den Rekord. Nun wollte er auch noch den Gesamtsieg in dieser Altersklasse. Also ließ er die nötige Last von 137 Kilogramm auflegen und stemmte auch diesen Versuch gültig in die Höhe. Damit sicherte er sich den deutschen Meistertitel in der Gewichtsklasse bis 109 Kilogramm mit neuen deutschen Rekorden und den Gesamtsieg der AK2.