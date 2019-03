Markus Hofmann hilft dem Gedächtnis auf die Sprünge

„Die Erfolgsmacher“ – eine Seminar-Reihe von Schwäbisch Media – startet mit einem Vortragsabend am Donnerstag, 21. März. Referent Markus Hofmann spricht zum Thema Gedächtnispower.

„Faszination Gedächtnis – In jedem Kopf steckt ein Superhirn“, so Hofmann, der als einer der effektivsten Gedächtnisexperten Europas gilt, so die Ankündigung.

Wissen mit Infotainment

Der Speaker des Jahres 2017 verpackt erstaunliches Wissen in exzellentes Infotainment. „Das Leistungspotenzial unseres Gehirns wird weit unterschätzt“, so Hofmann. Das menschliche Gehirn sei eines der faszinierendsten Geheimnisse unseres Daseins. Es ist das Zentrum unserer Persönlichkeit, der Ursprung von allem, was wir tun und wissen. Die Möglichkeiten, die tief in unserem Gehirn schlummern, sind bis heute nicht vollständig erforscht. Hofmann: „Fest steht nur: Wir nutzen im Alltag nur einen Bruchteil seines Potenzials. Wie aber schaffen wir es, unseren Denkapparat zu echten Höchstleistungen anzuspornen?“ Durch die lebendige Art des Referenten in Kombination mit Spaß und Humor sowie interessantem und verblüffendem Know-How wird das Training des „Gedächtnismuskels“ zum Impuls-Erlebnis für die Zukunft. Dabei erfahren die Zuhörer, wie Sie sich spielend Namen und Gesichter, Fach- und Allgemeinwissen sowie komplexe Sachverhalte merken können.