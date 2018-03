Marktplatz-Sanierung beginnt am 12. März

Der Frühling naht, der nächste Abschnitt der Innenstadt-Sanierung steht an. Und damit heißt es auch für den Tuttlinger Wochenmarkt: Er muss erneut umziehen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, beginnen die Umbauarbeiten des Marktplatzes am Montag, 12. März. Dabei soll zunächst der südliche Teil des Platzes neu gepflastert werden. Das betrifft etwa zwei Drittel der Marktplatz-Fläche vor Depot, Plaza und Sternenbäck inklusive des Brunnens. Die Arbeiten in diesem ersten Bauabschnitt sollen mindestens drei Monate dauern, der Fußweg bleibt währenddessen auf der nördlichen Seite erhalten. Passanten kommen entlang der Rathaus-Apotheke und des Rathauses an der Baustelle vorbei. Im zweiten Bauabschnitt ist dann der nördliche Teil des Marktplatzes dran.

Im Zuge der Arbeiten soll ein junger Baum verpflanzt werden. Momentan steht der an der Rathaus-Apotheke, er soll einen neuen Platz bei H&M bekommen. Für den Wochenmarkt bedeutet das: Am Freitag, 9. März sind alle Stände an gewohnter Stelle. Ab Freitag, 16. März, werden die Stände des Freitagsmarkts vom Marktplatz, der Rathausstraße und der Oberen Hauptstraße auf der Bahnhofstraße zwischen Garten- und Wilhelmstraße zu finden sein. Der Montagsmarkt zieht sogar schon etwas früher um: Nachdem er bis jetzt in der Winterpause war, startet er am 5. März wieder – und zwar bereits vom ersten Tag an am neuen Standort in der Bahnhofstraße.