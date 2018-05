Der Marktplatz in Tuttlingen bekommt aktuell im südlichen Bereich sein neues Pflaster. Die Arbeiten sind laut Stadtsprecher Arno Specht gut im Zeitplan.

„Es gibt keine Verzögerung“, sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung am Donnerstag. Die Stadt rechnet damit, dass die Arbeiten für den Marktplatz bis zu den Sommerferien abgeschlossen sind – also in gut zwei Monaten.