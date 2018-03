Mario Bibic wird neuer Trainer der SpVgg Trossingen

Die SpVgg Trossingen geht mit einem neuen Trainer in die Saison 2018/19: Mario Bibic löst bei dem Fußball-Bezirksligisten Ronny Warnick ab. Neuer Co-Trainer von Bibic wird Rosario Vetere aus Spaichingen.

Rudi Runge, Spielausschuss-Vorsitzender der SpVgg: „Mit Mario Bibic haben wir einen erfahrenen Trainer verpflichten können. Er ist kein Unbekannter, hat einen guten Namen und kann bereits einige Erfolge aufweisen.“ Augenblicklich trainiert Bibic im dritten Jahr den SV Obereschach, den er im vergangenen Sommer in die Landesliga geführt hat.

Die Suche nach einer neuen sportlichen Führung war nötig geworden, da Ronny Warnick im Sommer aufhören wird. Runge: „Wir wollten mit Warnick verlängern. Aber der Zeitaufwand ist ihm zu hoch.“ Warnick wohnt in Engen und arbeitet in Gottmadingen. Unter seiner Arbeit hat sich die SpVgg Trossingen in der Bezirksliga weiter entwickelt. In der Vorrunde spielten die Musikstädter in der Spitzengruppe mit, mittlerweile sind sie ins Mittelfeld zurückgefallen. Runge macht keinen Hehl daraus, dass er sich mehr erwartet hatte: „Der gegenwärtige achte Tabellenplatz ist nicht zufriedenstellend. Wir hatten uns mehr versprochen.“ Bis zum Rundenende wollen die Trossinger noch einige Plätze gut machen.

„Schon bei der ersten Kontaktaufnahme hat Mario Bibic einen souveränen Eindruck hinterlassen. Er kennt viele unserer Spieler und auch Akteure der anderen Bezirksligisten. Innerhalb einer Woche haben wir uns auf eine Zusammenarbeit geeinigt“, sagt der SpVgg-Funktionär.

Als neuen Co-Trainer konnten die Trossinger Rosario Vetere verpflichten. Vetere verfügt über eine große Erfahrung und kennt Bibic aus seiner Zeit als Jugendtrainer in Rottweil. Runge: „Für Bezirksliga-Verhältnisse sind wir mit Bicic und Vetere gut aufgestellt.“

Kader soll verstärkt werden

Als nächstes will die SpVgg Trossingen ihren Kader verstärken. Gespräche mit mehreren Neuzugängen laufen bereits. „Über unsere Saisonziele in der nächsten Saison kann ich erst etwas sagen, wenn unser Kader steht“, hält sich Runge noch zurück.

Mario Bibic ist 42 Jahre alt und wohnt in Kirchdorf. Erste Erfahrungen als Coach sammelte er als Co-Trainer unter Dietmar Anders beim FC Bad Dürrheim. Anschließend trainierte er den FC Kirchdorf und die zweite Mannschaft des FV 08 Rottweil, die damals in der Bezirksliga spielte. Augenblicklich ist er im dritten Jahr beim SV Obereschach tätig. In der Jugend spielte Bibic für den FC 08 Villingen. Als Aktiver trug er das Trikot für die DJK Villingen, DJK Donaueschingen und den FC Bad Dürrheim.