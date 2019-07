Marijan Buschle schafft 1,5-Schnitt

Mit einem stilvollen Abend in der Wurmlinger Schlosshalle hat das Technische Gymnasium der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Tuttlingen seine Abiturienten verabschiedet. Den Preis für die beste Gesamtleistung mit einem Gesamtschnitt von 1,5 erhielt Marijan Buschle.

Schulleiterin Susanne Galla nahm in Anlehnung an den Songtext von Baz Luhrmann „Everybody’s Free (To Wear Sunscreen)“ in ihrer Rede Bezug auf das Abimotto „Abiletten“. Neben Ratschlägen wie die Jugend, das Leben als Ganzes zu genießen und die schönen, vergangenen Momente zu archivieren, war der wichtigste Ratschlag „niemals die Sonnencreme“ zu vergessen

Die Schüler hatten sich ein Programm einfallen lassen. So glänzten sie nicht nur mit guten Leistungen, sondern schlugen auch die Lehrergruppe souverän in einem Wettbewerb in den Bereichen Zeichnen, Mathematik und Sport.

Den Höhepunkt bildete die Übergabe der Zeugnisse sowie die Verleihung der Preise für die besten Leistungen in einzelnen Fächern und den drei Profilen „Mechatronik“, „Technik und Management“ und „Gestaltung und Medientechnik“, die am Technischen Gymnasium angeboten werden.

Die 41 Absolventen: Neruthan Akilaruban, Tuttlingen; Hristijan Angusev, Immendingen; Katja Bacher (Lob), Tuttlingen; Nicolas Bacher, Wurmlingen; Fabian Boos (Preis), Tuttlingen; Luisa Bronner (L), Mühlheim; Marijan Buschle (P), Mühlheim; Simon Butterhof, Emmingen; Roxana Chirila (P), Tuttlingen; Mario Denzel, Tuttlingen; Eric Diener, Wurmlingen; Michael Glatz, Tuttlingen; Sebastian Gondek, Tuttlingen; Edwin Grams (L), Tuttlingen; Paul Greiner, Mühlheim; Robin Häßler, Tuttlingen; Jan Huber (L), Mühlheim; Jeanette Ilg, Immendingen; Mara Klatt (L), Tuttlingen; Valentin Klüppel, Tuttlingen; Ekaterina Kolesnikova, Villingen; Robin Krall (L), Mühlingen; Gabriel Krause, Irndorf; Kevin Krupa, Fridingen; Kevin Luu, Wurmlingen; Vincent Maier (L), Renquishausen; Fabian Martin, Tuttlingen; Judith Mayer, Tuttlingen; Lauryn Merz, Seitingen; Kira Möhrle, Tuttlingen; Nastasja Mrotz, Wurmlingen; Lukas Müller, Geisingen; Tim Müller (L), Mühlheim; Daniel Regert, Mühlheim; Fabio Reizner (L), Mühlheim; Tobias Romer, Mühlingen; Felix Röpke (L), Tuttlingen; Felix Senn (P), Königsheim; Nathanael Siegel, Trossingen; Felix Staub, Fridingen; Felix Waizenegger, Kolbingen.