Marienkapelle ist 125 Jahre alt

Im Jahr 1895 ist die Marienkapelle auf dem Durchhauser Friedhof erbaut worden. Die Baukosten wurden damals aus „milden Gaben“ finanziert. Dies erzählt die Chronik der Kirchengemeinde Durchhausen. Den Fehlbetrag von 366 Mark übernahm die weltliche Gemeinde. Im Laufe der Jahre wurde die Kapelle mehrmals, zuletzt 2002, gründlich mit viel Eigenleistung, Spenden und Gemeindezuschuss durch die Katholische Kirchengemeinde renoviert. Obwohl die Otmarskirche im Tal bis Ende 1958 genutzt wurde, kaufte die Gemeinde Durchhausen im Jahr 1840 ein Stück Land an der Straße nach Gunningen von Johann Georg Grießhaber. Der Platz wurde ummauert, und seither liegt der Friedhof in Durchhausen auf halber Höhe am Scheckenbühl und nicht mehr direkt bei der Kirche. Im Jahr 1899 kaufte die Gemeinde einen Leichenwagen. Zu dessen Unterbringung wurde ein „Leichenhaus“ aus Holz oberhalb des Friedhofs und auch der Marienkapelle gebaut. Dieses wurde dann in den 1970er Jahren wieder abgebrochen, da es nicht mehr gebraucht wurde. Im Jahr 1970/1971 wurde dann die heutige Aussegnungshalle gebaut.