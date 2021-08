Maria-Lena Weiss möchte „die“ Abgeordnete des Wahlkreises werden

Maria-Lena Weiss wurde 1981 in Tuttlingen geboren, hat 2000 ihr Abitur am Otto-Hahn-Gymnasium gemacht, und anschließend Jura und Verwaltungswissenschaften in Konstanz und Speyer studiert. Ab 2008 arbeitete sie drei Jahre im Europaparlament für den CDU-Abgeordneten Andreas Schwab. Anschließend spezialisierte sie sich auf Energierecht und arbeitete für verschiedene Kanzleien, aktuell für eine in Stuttgart.

Politisch ist sie schon lange aktiv. 2007 übernahm sie den Kreisvorsitz der Jungen Union, der Jugendorganisation der CDU. Mehrere Jahre war sie Bezirksvorsitzende in Südbaden und stellvertretende Landesvorsitzende. Seit 2011 ist Weiss im CDU-Kreis- und Landesvorstand, seit 2015 Kreisvorsitzende der CDU. 2014 wurde sie in den Mühlheimer Gemeinderat gewählt und 2019 zusätzlich in den Kreistag.

Privat verbringt sie so viel Zeit wie möglich mit ihrem Mann Tobias und den beiden Töchtern Paula und Clara, gern in der Natur, beim Fahrradfahren oder beim Campen. Zudem spielt sie Kirchenorgel.