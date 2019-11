Mareike Haller Landesmeisterin über 100 Meter Rücken

Bei den Baden-Württembergischen Masters-Meisterschaften in Böblingen ist Mareike Haller von der Turngemeinde Tuttlingen schnellste Schwimmerin der Altersklasse 20 gewesen und wurde somit Baden-Württembergische Meisterin. Über 200 Meter Brust gewann sie zudem in neuer persönlicher Bestzeit die Silbermedaille.

Ebenfalls in der Altersklasse 20 gingen Tim Schmidt und Jonas Kupferschmid an den Start. Beide schafften mit je einem dritten Platz den Sprung aufs Siegerpodest: Tim Schmidt über 50 Meter Freistil in 27,48 Sekunden und Jonas Kupferschmid über 50 Meter Brust in 35,61 Sekunden.

Eine weitere Bronzemedaille für die Tuttlinger Schwimmer sicherte sich wie bereits im Vorjahr Christoph Haller über 100 Meter Lagen in der Altersklasse 50.

Auch in den Staffelwettbewerben waren die Schwimmer der Turngemeinde erfolgreich. Mit den Teams der SG Schwarzwald-Baar-Heuberg gewannen auch Tim Schmidt und Jonas Kupferschmid einen Landesmeistertitel. Sie trugen zum Erfolg der 4 x 50-Meter-Lagen-Staffel bei und wurden – wie auch Christoph Haller – Zweite mit der 4 x 50-Meter-Freistilstaffel. Auch Mareike Haller konnte mit Staffel-Silber ihren Medaillensatz komplett machen.

Die Ergebnisse der TG-Schwimmer im Einzelnen: Christoph Haller (AK50): 3. 100 m Lagen 1.16,80; 4. 50 m Freistil 0.28,80; 1. 100 m Freistil 1.05,00. - Jonas Kupferschmid (AK20): 5. 100 m Lagen 1.13,26 (pers. Bestzeit); 7.50 m Freistil 0.29,62; 3. 50 m Brust 0.35,61; 6. 100 m Freistil 1.04,98. - Tim Schmidt (AK20): 3. 50 m Freistil 0.27,48; 4. 100 m Freistil 1.01,77. - Mareike Haller (AK20): 1. 100 m Rücken 1.28,10 (pers. Bestzeit); 9. 50 m Freistil 0.31,82; 3. 200 m Brust 3.30,07 (pers. Bestzeit); 7. 50 m Brust 0.43,55; 8. 100 m Freistil 1.10,56.