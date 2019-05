„Manni“ hat 20 Fahrräder für die Viertklässler an Bord

Die neue, kunterbunte Mobile Verkehrsschule geht ab sofort auf Tour durch den Landkreis Tuttlingen. Im ebenfalls neu angeschafften Anhänger finden 20 Kinderräder Platz. 24 Jahre hatte das bisherige Fahrzeug, ein alter LKW, auf dem Buckel, und damit endgültig ausgedient.

Die vier Verkehrserzieher des Polizeipräsidiums Tuttlingen haben, neben der stationären Jugendverkehrsschule in Tuttlingen, jedes Jahr von April bis November, 24 Grundschulen im Landkreis Tuttlingen zum Ziel. Die Viertklässler lernen, sich als Verkehrsteilnehmer auf dem Rad im Straßenverkehr richtig und sicher zu verhalten. Diese präventiven Maßnahmen zeigen auch Erfolg. So kann Baden-Württemberg deutschlandweit die niedrigste Zahl an verunglückten Kindern im Straßenverkehr vorweisen. Ein Drittel aller Unfälle unter Beteiligung von Kindern passieren mit dem Fahrrad, die Hälfte der Unfälle werden von den Kindern selbst verursacht. Manfred Schwanz und Ralf Thimm vom Präsidium Tuttlingen bedankten sich bei den Vertretern der Sponsoren B. Braun, Hermle AG und des Autohauses Riess. Ebenso ging der Dank an den Verein „Sicherheit TUT gut“ und an die Landesverkehrswacht, die Fördermittel beisteuerten. Das Landratsamt Tuttlingen beteiligte sich an der Finanzierung, was laut Landrat Stefan Bär keine Frage gewesen sei, denn: „Die Notwendigkeit eines neuen Fahrzeugs war deutlich sichtbar.“

Getauft wurde der knapp 85 000 Euro Wagen auf den Namen „Manni“ – zu Ehren des Leiters der Kreisverkehrswacht, Manfred Schwanz. Verkehrserzieher Klaus Vogt freut sich besonders über die hochwertige technische Ausstattung. Einziger Nachteil: „Das Navi versteht kein Schwäbisch.“