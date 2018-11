Mann wegen neunfachen versuchten Mordes angeklagt

Wegen versuchten Mordes in neun Fällen und anderen Vorkommnissen steht ab kommendem Montag ein 29-jähriger Mann vor der Ersten Schwurgerichtskammer des Landgerichts Rottweil. Er soll vor zwei Jahren in der Wohnung seiner Eltern einen Brand gelegt und damit neun Menschen, die sich in dem Mehrfamilienhaus aufhielten, gefährdet haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte bei allen ihm vorgeworfenen Taten wegen einer psychischen Erkrankung vermindert schuldfähig war. Da er für die Allgemeinheit gefährlich ist, so die Einschätzung, strebt sie bei einer Strafe des Angeklagten die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Momentan ist der Mann einstweilen im Zentrum für Psychiatrie in Bad Schussenried untergebracht.

Vor zwei Jahren hat der damals 28-Jährige laut Anklage verschiedene brennbare Gegenstände auf den Küchenherd seiner Eltern gelegt und ihn auf höchste Stufe gedreht. Dann habe er das Mehrfamilienhaus verlassen, mit der Absicht, dass ein Brand entsteht. Die Gegenstände fingen tatsächlich Feuer, das griff auf die Dunstabzugshaube und Hängeschränke über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Schaden betrug rund 2500 Euro.

Neben versuchten Mordes in neun Fällen in Tateinheit mit versuchter Brandstiftung mit neunfacher Todesfolge geht es zudem um Sachbeschädigung, um Angriffe auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung und Beleidigung. Unter anderem soll der Mann im Januar dieses Jahres in Tuttlingen ein Auto angehalten und mehrfach mit den Fäusten auf die Motorhaube geschlagen haben. Als die Polizei eintraf, soll er auch das Polizeifahrzeug malträtiert haben. In der Anklageschrift heißt es, dass er Widerstand gegen seine Festnahme leistete, Polizisten beleidigte und einem Beamten mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe.