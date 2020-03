Mann steigt jungen Frauen nach

Ein 32-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag zweimal wegen Belästigung von jungen Frauen in der Innenstadt auffällig geworden.

Gegen 16.30 Uhr meldete sich eine 21-Jährige bei der Polizei. Sie gab an, in der Stadtkirchstraße durch einen unbekannten jungen Mann festgehalten und belästigt worden zu sein, bis sie sich gegen ihn zur Wehr gesetzt habe und in ein Café geflüchtet sei. Sie beschrieb den Tatverdächtigen als etwa 30 Jahre alt, eher klein, mit Drei-Tage-Bart, dunkel bekleidet mit Camouflage-Hose und einer schwarzen Basecap. Zudem habe der Unbekannte eine Sonnenbrille und einen Ohrring getragen.

Der Verdächtige wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tuttlingen in den Verkaufsräumen eines nahegelegenen Drogeriemarktes festgestellt und festgenommen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Tuttlingen führten zum Ergebnis, dass Mann auch für die Belästigung einer 17-jährigen Jugendlichen verantwortlich gewesen sein soll, die sich gegen 15 Uhr 15.00 Uhr zugetragen hatte.

Der Tatverdächtige war in der Stockacher Straße auf Höhe des Alten Krematoriums an die 17-Jährige herangetreten und ihr bis in die Katharinenstraße gefolgt. Er hatte auf sie eingeredet und sei ihr schließlich in das Wohngebäude gefolgt. Dort wurde er durch den Hauseigentümer aufgegriffen und des Gebäudes verwiesen. Dennoch ließ er sich kurze Zeit später in der Stadtkirchstraße erneut zu der geschilderte Belästigung einer jungen Frau hinreißen.