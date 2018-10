Mann setzt sich mit 3,8 Promille hinters Steuer

Ein betrunkener Mann ist am Dienstag mit seinem Mercedes in Schlangenlinien von Tuttlingen in Richtung Neuhausen gefahren. Gegen 17.45 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Wagen, der in Schlangenlinien unterwegs war.

Die Beamten des Polizeireviers Tuttlingen stellten bei der Kontrolle des 45-jährigen Mercedes-Fahrers deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 3,8 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme musste der Autofahrer seinen Führerschein abgeben.