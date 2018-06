Mann nach Überfall in Donau geworfen

Ein Fußgänger, der im Bereich des Umläufles an der Donau entlang unterwegs war, ist laut Polizei am Donnerstag vergangene Woche von drei Unbekannten ausgeraubt und dann in die Donau gestoßen worden.

Der 34 Jahre alte Mann war gegen 22 Uhr auf dem Kiesweg zwischen Poststeg und Rathaussteg unterwegs, als er von den drei Tätern angesprochen worden sei. Sie baten ihn erst um Zigaretten und, als er ihnen diese gab, um Geld. Als er ihnen erwiderte, dass er keines habe, zückte einer der Täter ein Messer und erzwang die Herausgabe der Brieftasche von dem Fußgänger, so beschtreibt die Polizei den Tathergang. Aus der Brieftasche entnahm er das Bargeld in Höhe von mehr als 50 Euro. Außerdem nahm er dem Opfer sein Handy ab. Ein anderer der drei Männer stieß den Fußgänger dann in die Donau. Während der 34-Jährige sich im Wasser befand, flüchteten die drei Räuber in unbekannte Richtung.

Der Fußgänger beschrieb die Männer als zwischen 27 und 30 Jahre alt. Der Mann mit dem Messer soll eine sportliche Figur gehabt haben und recht groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Baseballmütze, eine blaue Jeans und eine dunkle Bomberjacke mit orangem Innenfutter.

Der Mann, der ihn in die Donau gestoßen habe, sei ebenfalls sportlich gebaut gewesen. Er hatte dunkle Haare, die an der Seite abrasiert waren, und trug dunkle Kleidung. Der dritte Mann, der lediglich dabei gestanden habe, soll stämmig gewesen sein und dunkel gekleidet. (pz)