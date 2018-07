Entgegen der ersten Informationen von der Polizei vor Ort ist der Mann, der am Dienstag von einer Seniorin am Klinikum Landkreis Tuttlingen angefahren worden ist, nicht leicht, sondern schwer verletzt worden. Wie Notarzt Dr. Ekhard Stegmann am Mittwoch mitteilte, musste der Mann mehrere Stunden notoperiert werden.