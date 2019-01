Mann baut Unfall und legt sich im Fahrzeug schlafen

Ein 38-Jähriger hat am frühen Sonntag gegen 2 Uhr auf der Bundesstraße 311 zwischen Neuhausen und Tuttlingen einen Unfall verursacht und sich daraufhin, ohne die Polizei zu rufen, in der Schlafkabine des demolierten Kleintransporters zur Ruhe gelegt.

Nachdem am Sonntag gegen 9 Uhr ein Anrufer der Polizei einen Unfall auf Höhe des Seltenbacher Hofs mitteilt hatte, stellten die Beamten den beschädigten Kleintransporter in einem etwa zwei Meter tiefen Graben ganz in der Nähe des Kreisverkehrs fest. Dessen 38-jähriger Fahrer und seine beiden Mitfahrer waren bereits damit beschäftigt, den polnischen Kleintransporter aus dem Graben zu schleppen.

Bei der Befragung des 38-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser in der Nacht zum Sonntag auf der B 311 kurz vor dem Kreisverkehr des „Seltenbacher Hof“ von der Fahrbahn abgekommen und dann zunächst über die Verkehrsinsel gefahren war. Dabei beschädigte er mehrere Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Der Versuch, den Kleintransporter wieder auf die Fahrbahn zu lenken, scheiterte, weshalb er noch eine Hinweistafel überfuhr und dann im etwa zwei Meter tiefen Graben landete.

Da der 38-Jährige müde war, legte er sich in das Fahrerhaus des Transporters zum Schlafen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch fest, weshalb ihm im Tuttlinger Krankenhaus Blut abgenommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mindestens 7000 Euro. Fahrbereit war der Kleintransporter nicht mehr. Die genaue Schadenshöhe an den Verkehrseinrichtungen ist noch nicht bekannt.