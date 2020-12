Malwettbewerb: Kinder dürfen Mülleimer in Tuttlingen gestalten

Zu Beginn der Weihnachtsferien haben das Tuttlinger Stadtmarketing und sein Maskottchen Tudo eine Mitmachaktion für alle Kinder von null bis 99 Jahren gestartet, um weitere Mülleimer der Innenstadt zu Kunstwerken zu machen. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Einige Mülleimer in der Stadt sind noch immer langweilig grau. Das möchte Tudo ändern und lädt alle Kinder dazu ein, kreativ zu sein. Aus diesem Grund gibt es einen Malwettbewerb. Auf der brandneuen Homepage von Tudo (www.tuttlingen.de/tudo) können Eltern die Malvorlage herunterladen und ausdrucken. Darauf können die Kinder ihrer Phantasie freien Lauf lassen und die Vorlage anschließend an Tudo senden. Entweder per E-Mail an mach-mit@tuttlingen.de oder per Post an Stadt Tuttlingen, Tudo, Rathausstraße 1, 78532 Tuttlingen. Bitte jeweils den Betreff „Malwettbewerb“ angeben. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2021.

Die drei besten Motive werden im neuen Jahr auf die Mülleimer in der Innenstadt geklebt. Die Gewinner werden Anfang Februar informiert und können sich im Rathaus zusätzlich noch einen kleinen Plüsch-Tudo abholen. Tudo sagt zur Aktion: „Ich freue mich auf viele tolle und bunte Bilder für unsere Mülleimer. Auf meiner Website sind noch viele weitere Ideen zum Basteln und Spaßhaben. Schaut gerne vorbei und folgt mir auf Instagram. Ich wünsche euch ganz tolle Ferien!“