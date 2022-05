Maischerz auf dem Kreisverkehr

Ein Modell des Lupfenturms stand auf dem Kreisverkehr am Ortseingang Durchhausen aus Richtung Oberflacht am frühen Maimorgen. Damit wollte der Radfahrverein auf seinen 100. Vereinsgeburtstag in diesem Jahr hinweisen.

Durchhausen, die „Perle der Baar“, wurde im Jahr 1295 erstmals als „Husen prope Lupfen“ erwähnt und gehörte zur Herrschaft der Grafen von Lupfen. Diese ließen 1065 eine große Burg auf dem 972 Meter hohen Zeugeberg, dem „König der Baar“ errichten. Sie wurde jedoch im Zuge einer Fehde 1416 zerstört. 1911 wurde an gleicher Stelle der 23 Meter hohe hölzerne Aussichtsturm gebaut.

Der RVD hat zu seinem Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen 1952 einen Motivwagen für Korso-Umzüge mit einem zwei Meter hohen Modell gebaut und nannte ihn ebenfalls „König der Baar“. Radlerkorsoumzüge werden heute kaum noch gefahren, den Motivwagen aber hält der RVD in Ehren. Der Radfahrverein beginnt sein Jubiläumsjahr mit der 51. Auflage des Radkriteriums „Frühjahrsklassiker in der Baar“ am Sonntag, 15. Mai.