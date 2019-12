Magisches Südengland erleben

Martin Engelmann, der renommierte Reisefotograf präsentiert am Donnerstag, 2. Januar 2020, um 20 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen seine Live-Multivisionen „Magisches Südengland“. Eine Veranstaltung der Event-Reihe „tutto il mondo“.

Martin Engelmann lädt zu einem bildgewaltigen Streifzug durch die Grafschaften Dorset, Devon, Wiltshire, Somerset und Cornwall und führt zurück in längst vergangene Epochen, auf eine Reise in die Vergangenheit. An den Steilküsten der Jurassic Coast gelingen dem Fotografen atemberaubende Luftaufnahmen, die bis an die Anfänge des irdischen Lebens entführen.

Die Zuschauer erleben die Mystik uralter Kulturen in den Steinsetzungen von Stonehenge und Avebury und den Zauber jahrhundertealter Legenden. Auf den Spuren von König Arthus nimmt Martin Engelmann mit zu sagenumwobenen Orten wie Glastonbury und Tintagel. Auch in den pittoresken Fischerdörfern und den liebevoll gepflegten Gärten ist die Gegenwart der Vergangenheit deutlich spürbar. In den Kornfeldern Englands ist hautnah zu erleben, wie sich die alten Legenden mit rätselhaften Phänomenen der heutigen Zeit zu einem faszinierenden Ganzen vermischen.

Martin Engelmann ist ausgebildeter Meisterfotograf und lebt in Innsbruck. Er arbeitet für renommierte Bildagenturen und hat seine Fotografien in namhaften Magazinen und Zeitungen veröffentlicht. Bei jährlich 100 Auftritten begeistert er das Publikum mit seinen Live-Reportagen und zählt heute zu den erfolgreichsten Reisefotografen und Vortragsreferenten im deutschsprachigen Raum.

Seit 2006 ist er Mitglied der Gesellschaft für Bild und Vortrag. 2013 und 2014 unterrichtete er am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt „Fotografie und Präsentation“. Jährlich veröffentlicht Martin Engelmann den Fotokalender „GAIA“, welcher drei Mal in Folge mit Europas renommiertestem Kalenderpreis, dem „gregor international calendar award“ ausgezeichnet wurde. Der Reinerlös aus den Verkäufen geht an verschiedene Sozialprojekte in aller Welt.