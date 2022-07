„Magische Welten“ beim Jahresabschlusskonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Kooperationsorchester der Gymnasien und der Musikschule unter der Leitung von Tristan Kaltenbach eröffnete das Konzert mit dem monumentalen Beginn von „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss, der durch den Film „Odyssee durchs Weltall“ zum Welthit geworden ist. Magisch ging es nach der Übergabe des Zaubertaktstockes an den Dirigenten weiter mit einem Medley der „Harry-Potter“-Filmmusik und dem geheimnisvollen Titelsong aus „Never Ending Story“.

Es schloss sich der Schulchor unter der Leitung von Stefanie und Bernhard Diesch an: Er wünschte dem Publikum „Have A Nice Day“, unterhielt stimmungsvoll mit „Bubbly“ und „For The Longest Time“. Schwung kam mit „I’m Still Standing“ auf, nach „I’m So Excited“ waren „Zugabe“-Rufe zu hören. Stillere Töne waren vorher beim „Earth Song“ von Michael Jackson angeklungen, dessen Aussage besser denn je zur aktuellen Situation passt. Bei „Memories“ blitzte der Kanon von Pachelbel durch, der sich am Schluss mit Solocello (Karlina Krause) und zwei Geigen (Linus Diesch und Cornelia Heni) Gehör verschaffte. Der Chor war wieder gut vorbereitet, es wurde auswendig und klangvoll gesungen, die Begleitband mit Bernhard Diesch am Flügel und Andreas Reif am E-Bass wurde von der schlagkräftigen Percussion-Truppe mit Moritz Schneider- Strittmatter, Florian Hermerschmidt und Mika Rempp unterstützt.

Nach der Verleihung der Musikpreise trat die Big Band mit ihrem Leiter Tristan Kaltenbach auf und brachte mit vier Titeln Stimmung in den Saal: Marie-Sophie Schaal sang elektrisierend „Let me entertain you“, lässig kam das „Girl from Ipanema“ daher, dabei zeigte Immanuel Metzger am Flügel Spielfreude und schnelle Finger. Bei „Backlash“ sorgten die beiden E-Bässe für ein solides Fundament und mit “Sway“ kam endgültig Tanzlaune auf. Die Bläser musizierten tonschön und kraftvoll, Christian Seeger stieß noch zu den Schlagzeugern dazu.

Das Orchester läutete das Ende des Konzertes mit dem „Libertango“ von Astur Piazolla ein. In „„Nessun dorma“ aus der Oper Turandot von Giacomo Puccini übernahmen Emma Kappeler mit der Klarinette und Konstantin Elsässer auf der Posaune den Gesangspart des Tenores mit schmelzendem Ton, einfühlsam und wohltönend begleitet vom Orchester. Als rauschendes Finale musizierten Orchester und Chor den Bond-Song „Skyfall“.