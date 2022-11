Magische Glücksmomete mit „Junge Junge!“ in der in der Angerhalle

„Glücksmomente“ verspricht das Duo „Junge Junge!“ für Samstag, 12. November, wenn es in der Kleinkunstreihe „Bühne im Anger“ in Tuttlingen-Möhringen seinen Auftritt hat. Die Show der beiden Brüder Gernot und Wolfram Bohnenberger, die auch schon Preisträger der „Tuttlinger Krähe“, Gewinner der Kleinkunstpreises Baden-Württemberg oder „Weltmeister der allgemeinen Magie“ waren, verbindet mitreißende Zauberkunst und sympathische Comedy. Die Veranstaltung in der Angerhalle beginnt um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), Tickets sind noch im vergünstigten Vorverkauf oder an der Abendkasse erhältlich.

In ihrer neuen ZauberComedy-Show teilen die beiden sympathischen Brüder mit ihrem Publikum persönliche Glücksmomente. Dass Gernot als Arzt und Wolfram als Architekt ihre Berufe hinten angestellt haben und sich für eine Bühnenkarriere entschieden, bezeichnen beide als ihr größtes Glück.

„Mit unserer Magie gelingt es uns, die Gefühle der Menschen zu berühren – das ist großartig! Unsere Zuschauer erleben, wie magisch ein Glücksmoment sein kann und wo die echten Glücksmomente liegen!“ sagen die beiden. „Junge Junge!“ zeigt in einem einmaligen Mix, dass Magie voller Emotionen, Humor, Überraschung und Glück sein kann.

Karten für den Abend gibt es im vergünstigten Vorverkauf für 28,50 € (inkl. Gebühren). Zu haben sind sie online unter www.tuttlinger-hallen.de, in Tuttlingen bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“), beim Bürgerbüro im Rathaus und im Rathaus Möhringen sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Telefon 07461 / 9109 96 eingerichtet. Partner der Kleinkunstreihe sind die Sparkasse Tuttlingen, die Badenova und der „Gränzbote“.

