Männer schlagen und bedrohen sich mit Messer

Mehrere Männer waren am Mittwoch in eine Auseinandersetzung verwickelt, in der es zu Faustschlägen und einer Drohung mit einem Messer kam. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat ein 28-Jähriger gegen 16.45 Uhr einen Getränkemarkt in der Rudolf-Diesel-Straße. Dort traf er auf eine Gruppe anderer junger Männer. Offenbar diskriminierte der 28-Jährige zwei dunkelhäutige Männer aus dieser Gruppe. Daraufhin soll ihm ein 16-Jähriger mehrere Faustschläge ins Gesicht verabreicht haben. Bevor alle Beteiligten die Flucht ergriffen, zog der 28-Jährige ein Messer und bedrohte seine Kontrahenten, ohne jedoch tatsächlich handgreiflich zu werden. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Beteiligten und zum Verlauf der Schlägerei geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.