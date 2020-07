Acht Männer prügeln sich mit Haselnussstöcken

Tuttlingen (pz) - Am Samstag gegen 18 Uhr sind mehrere junge Männer im Bereich der Sportplätze im Umläufle aneinander geraten. Laut Angaben der Polizei schlugen die 14- bis 24-Jährigen mit Haselnussstöcken und einem Cricket-Schläger aufeinander ein. Drei Tatbeteiligte mussten mit Verletzungen in das Klinikum gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren an der Auseinandersetzung mindestens acht Personen beteiligt. Sämtliche bislang bekannte Personen stammen aus Afghanistan. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter 07461/9410, zu melden.