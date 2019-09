„Macht nichts, wenn man keine Modelmaße hat“

Claudia Kleinert präsentiert im Wechsel mit Sven Plöger, Donald Bäcker und Karsten Schwanke das Wetter im Ersten. Die 49-Jährige Bankkauffrau studierte Betriebswirtschaftslehre und war zeitweise Mitglied der Geschäftsleitung in Jörg Kachelmanns Firma Meteomedia. Diese ließ sie ab 2002 ruhen zugunsten der Wetteransagen vor der Tagesschau und nach den Tagesthemen. Kleinert lebt in Köln und München. Zudem ist sie als Coach tätig und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Sie bezeichnet sich als Expertin für Ausstrahlung und Wirkung. Sie kommt am Donnerstag, 19. September, ab 19.30 Uhr in die Möhringer Angerhalle.

Tickets gibt es bei der Veranstaltungsagentur Sprecherhaus online unter: www.sprecherhaus-shop.de, per E-Mail an: info@sprecherhaus.de, telefonisch unter 02561 / 97 92 888 oder an der Abendkasse. Einzelkarten kosten 55,- €, AboKarte-Inhaber zahlen nur 49,- € je Ticket. An den Vortragsabenden ist ein Büchertisch geboten, um die Bücher des Referenten zur Wissensvertiefung kaufen zu können. Getränke genießen Sie zu kleinen Preisen bei unserem Gastroteam.