„Machen Sie mehr Quatsch und Unsinn“

„Das Leben ist viel zu kurz, um ständig die Apokalypse heraufzubeschwören“, erklärt Matthias Brodowy den Zuschauern am Ende seines begeisternden Programms am Freitagabend in der Angerhalle Möhringen. „Genießen Sie die Natur, atmen Sie tief ein, und stellen Sie dabei fest, was passiert: Sie nehmen Haltung an.“ Mit seinem neuen Soloprogramm „Gesellschaft mit beschränkter Haltung“ hat der Kabarettist und Musiker selbst einen kurzweiligen Abend lang Haltung gezeigt.

Schade, dass nur so wenige Besucher am Freitagabend den Weg in die Angerhalle gefunden hatten – und das, obwohl Matthias Brodowy im April die Wettbewerbsabende der „Tuttlinger Krähe“ moderiert, und es danach der Wunsch vieler Krähe-Besucher gewesen war, den Musikkabarettisten einmal mit einem Solo-Programm live zu erleben. Am Freitagabend nun präsentierte Brodowy ein Programm, das nicht nur mit viel Humor daher kam, sondern bei aktuellen gesellschaftlichen sowie politischen Themen auch zum Nachdenken und Überdenken der eigenen Einstellungen anregte.

„Nachdem der Mensch über Jahrmillionen den aufrechten Gang erlernte, hat er in wenigen Jahren den Rückschritt vollzogen. Stets über sein Smartphone gebeugt, irrt und wirrt er durch die Welt“, erklärte Matthias Brodowy, um dann in seinem Song „1984“ mit feiner textlicher Spitze festzustellen: „Ja sind wir denn von Sinnen, lassen Computer über uns bestimmen.“ Er forderte dazu auf, die Wirklichkeit wieder bewusst wahr zu nehmen, sich nicht auszuruhen, alles hinzunehmen, sondern eigenverantwortlich zu agieren, und nicht nur „an die da oben“ zu delegieren.

Brodowy erhob nicht den Zeigefinger, um gängige Verhaltensweisen von Politikern aufzuzeigen. Im Gegenteil: Mit treffenden, gut gewählten Worten gab er deren Tun wieder. „Früher hatten sie Anstand, den Anstand Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen und zurück zu treten. Heute übernehmen sie Verantwortung und bleiben im Amt“, bemerkte er, wobei er den Namen Seehofer ganz beiläufig erwähnte.

„Wir müssen uns davor hüten, dass Politiker, wie Donald Trump zum Beispiel, dass Menschen uns spalten“ betonte Brodowy. Demokratie bedeute auch Streitkultur. „Wir können verschiedene Meinungen haben, wir sollten uns dabei aber immer als Menschen ansehen. Respekt vor den Menschen haben und zwar vor allen gleichviel“, so der Kabarettist. Gleichzeitig forderte er von allen mehr Gelassenheit. „Machen Sie mehr Quatsch und Unsinn, bringen Sie die Leute zum Lachen, lachen Sie den Ärger weg“, forderte er auf, und unterstrich dieses Ansinnen nicht nur mit urkomischen Anwen-dungsbeispielen, sondern mit seinem köstlichen „Blutdrucksenker“-Song.

Der erste Tuttlinger Nackttanztag

Wenn er dann noch völlig tiefenentspannt den Gesang der Buckelwale zum Besten gab, mit seinem irisch angehauchten „Weltuntergangslied“ zum Tuttlinger Nackttanztag einlud, dabei die erotische Komponente des Wortes „Hornhauthobel“ hauchte, hing das Publikum an seinen Lippen. Es sind die ausgefeilten Texte, mit philosophischem Tiefgang, den gekonnt gesetzten, hintergründigen Spitzen, mal ironisch, mal lyrisch, voller Loriotischer Blicke, die restlos gefangen nehmen, die begeistern.

Sie lösten aber auch nachdenkliche Momente aus, die zwi-schendurch für spontanen, am Ende dann jedoch für lang anhaltenden Applaus sorgten. Zum Schluss, nach mehreren Zugaben, entließ Brodowy sein Publikum mit dem „Abenlied“ von Hans-Dieter Hüsch nach Hause, „dessen Stimme heute dringend ge-braucht würde“, stellte der Kabarettist abschließend in der Angerhalle fest.