Mach dich Fit in der Ersten Hilfe

Der DRK Kreisverband Tuttlingen bietet am Ende der Sommerferien und an den kommenden Wocheneden Erste-Hilfe-Kurse in Tuttlingen, Spaichingen und Trossingen an. Beim Deutschen Roten Kreuz lernen Sie in praxisnahen Erste-Hilfe-Lehrgängen, wie Sie mit einfachsten Handgriffen Menschenleben retten. Wir schulen Sie, damit Sie in solchen Situationen besonnen und ruhig bleiben, sich und Ihren Fähigkeiten vertrauen und immer wissen, worauf es ankommt. Themen in einem Rotkreuzkurs sind Absichern von Unfallstellen, Helfen bei Unfällen, Wundversorgung, lebensrettende Sofortmaßnahmen und Reanimation. Der Kurs umfasst 9 Unterrichtseinheiten und ist für Betrieblichen-Ersthelfer sowie Fahranfänger geeignet. Anmeldungen sind über 07461/1787-0 oder über unsere Homepage www.drk-tut.de möglich. „Richtig helfen können – ein gutes Gefühl!“ Dieser Lehrgang liefert Ihnen die Handlungssicherheit in Erster Hilfe bei nahezu jedem Notfall in Freizeit und Beruf.