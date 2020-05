„Müssen am Mobilitätswandel mitwirken“

Florian Steinbrenner ist seit dem 2. Januar neuer Baudezernent in der Stadt Tuttlingen. Seitdem hat er schon einige Projekte in Angriff genommen. Im Gespräch mit Redakteurin Lisa Klebaum spricht er über Entwicklungspotenziale und Herausforderungen in Tuttlingen.

Herr Steinbrenner, seit Januar sind Sie im Amt, haben Sie sich denn schon gut eingefunden?

Definitiv. Damals habe ich mich sehr bewusst auf diese Stelle beworben, habe mir Tuttlingen bereits im Vorfeld angeschaut sowie mit dem Oberbürgermeister Michael Beck und den Fraktionssprechern gesprochen. Ich habe mich schnell wohl gefühlt und mich deshalb auch gerne beworben.

Wie sieht Ihre alltägliche Arbeit aus und für welchen Bereich sind Sie zuständig?

Ich bin für den gesamten Baubereich zuständig. Ich kümmere mich um die Stadtplanung, die ganzen Grünplanungsthemen, um das Thema Baurecht, genauso wie um den Hoch- und Tiefbau. Quasi um alles rund ums Thema Bauen. Deshalb fällt auch der Bauhof in meinen Bereich.

Wo waren Sie vor Ihrer jetzigen Stelle tätig?

Ich habe an der Universität in Karlsruhe studiert und im Anschluss im Regierungspräsidium Stuttgart den Vorbereitungsdienst für den höheren technischen Verwaltungsdienst absolviert. Direkt im Anschluss haben ich in der Gemeinde Gottmadingen als Baurat und Leiter des Sachgebiets Planung angefangen. Dort war ich dann auch für einen ähnlichen Bereich wie hier zuständig. Allerdings ist Gottmadingen nur ungefähr ein Drittel so groß wie Tuttlingen, sodass sich die Themen zwar geähnelt haben, aber der Umfang ein anderer war.

Was war denn bislang Ihre größte Herausforderung in Tuttlingen?

Eine große Herausforderung ist immer das Ankommen in einer neuen Arbeitsstelle. Das hat aber gut geklappt, weil ich sehr nett und offen aufgenommen wurde. Darüber hinaus habe ich in Tuttlingen auch Projekte übernommen, die bereits im Gange waren. Das Union-Areal oder den Bahnhof-Vorplatz zum Beispiel, mit denen ich bereits zu tun hatte. Seit März hat uns dann auch Corona vor eine Herausforderung gestellt. Wir sind aber mittlerweile so weit, dass wir die großen Projekte trotzdem fortführen können. Was ich in der nächsten Zeit stärker angehen möchte, ist das Thema Mobilität.

Gibt es da schon konkrete Projekte?

Der Gedanke ist, dass wir das Thema vollumfänglich angehen. Wir möchten Schwerpunkte im Gemeinderat vorbesprechen und dann aber auch auf die Bürger zugehen, um mit ihnen verschiedene Mobilitätskonzepte zu erarbeiten. Ziel soll sein, durch einen Wandel, neue stadträumliche Qualitäten zu schaffen. Das heißt, wenn wir beispielsweise nicht mehr überall parkende Autos in der Innenstadt haben, erhalten wir eine wertvollere Nutzung für die Öffentlichkeit. Das Thema möchten wir gerne ganzheitlich als Stadtentwicklung sehen, um so Tuttlingen attraktiver zu machen.

Hatten Sie davor schon mit Tuttlingen zu tun?

Ja, denn als ich in Gottmadingen angefangen habe, hat meine Frau als Lehrerin an einer Schule in Nendingen begonnen. Deshalb hatte ich schon einen persönlicheren Kontakt zu Tuttlingen. Seitdem wir Kinder haben, sind wir viel im Donautal unterwegs – uns gefällt es hier landschaftlich sehr. Momentan wohnen wir aber in Radolfzell.

Gibt es denn ein konkretes Projekt, auf das sie sich in der nächsten Zeit freuen?

Das große Thema ist für mich der Mobilitätswandel. Auch ein spannendes Projekt ist das Union-Areal mit der möglichen Mediathek. Das wäre für die Stadt ein großer Gewinn und eine attraktive Nutzung für die Öffentlichkeit. Auch auf die Neugestaltung des Bahnhofes freue ich mich. Das geht dann wieder Hand in Hand mit dem Gesamtkonzept Mobilität.

Welches Entwicklungspotenzial sehen Sie für die Stadt?

In Tuttlingen gibt es eine große Bereitschaft, Dinge zu verändern und attraktiver zu gestalten. Das war auch ein Grund, weshalb ich mich hier beworben habe. Tuttlingen hat viel Potenzial, sich als Stadt zu entwickeln: Beispielsweise könnte man den Honberg und die Donau stärker in die Stadt integrieren. Auch beim Thema Individualverkehr hat Tuttlingen noch viel Entwicklungspotenzial. Durch den Wandel im Verkehr – quasi weg vom Auto, hin zu einer Stadt mit kürzeren Wegen – lässt sich das Wohnen in der Innenstadt attraktiver gestalten. Auch im Bereich der Weimarstraße sehe ich noch Potenzial. Dort könnte man den Stadtgarten als Bindeglied nutzen, um den Landschaftsraum Donaupark weiter in die Stadt zu bringen. Es sind Projekte, auf die ich mich in der nächsten Zeit sehr freue.

„Wir müssen aktiv am Mobilitätswandel mitwirken“.