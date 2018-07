München gewinnt DEB-Pokal

Der EHC München hat den Pokal des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gewonnen. Die Bayern setzten sich im Endspiel bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) durch.

Niklas Hede brachte die Münchner vor 1670 Zuschauern bereits nach 46 Sekunden in Führung. Im Mitteldrittel fielen keine Treffer. In der 53. Minute markierte Dylan Gyori in Überzahl das vorentscheidende 0:2. In der Schlussminute nahmen die Bremerhavener ihren Torwart vom Eis, Mark Heatley traf in den leeren Kasten zum Endstand. Das Finale war sehr fair, beide Teams kassierten jeweils nur vier Strafminuten. Der EHC München gewann den Titel, den Pokal und die Siegprämie von 12 000 Euro. (wit)