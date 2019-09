Müll-Ärger: Stadt soll zur Kasse bitten

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) hat auf seinen Touren eine Gelbe Karte dabei, die – wenn eine Verschmutzung der Stadt erkannt wird – an den Täter ausgehändigt wird. Darin steht, wie teuer das bewusste Verdrecken wird. 50 Euro werden fällig beim Ausspucken von Kaugummi, dem Wegwerfen von Zigaretten, Dosen, Flaschen, Essensresten, Tempos und Kleinabfällen sowie hinterlassenen Verschmutzungen. Das Ausleeren der Aschenbecher, Wegwerfen von Einwegverpackungen oder Spucken in der Öffentlichkeit kostet 70 Euro. Wird Hundekot liegen gelassen oder in der Öffentlichkeit uriniert, sind 100 Euro zu zahlen. Die Verwaltung weist aber daraufhin, dass es Mindestbeträge sind. In schweren Fällen oder bei Wiederholungen drohe ein höheres Bußgeld. Übrigens: Wer die Gelbe Karte wegwirft, zahlt schon einmal mindestens 20 Euro. (maj)