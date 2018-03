Mühlheim vorerst ohne Bell, Merk fehlt Trossingen

Bis Anfang März ruht in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald noch der Ball. Dann steigt als erste Mannschaft aus dem Landkreis Tuttlingen der FV Fatih Spor Spaichingen mit der Partie beim SC Wellendingen (Sonntag, 4. März, 15 Uhr) in den Punktspielbetrieb ein. Unsere Zeitung hat sich umgehört: Wie sind die Teams in die Vorbereitung gestartet? Gibt es Neuzugänge? Wer hat die Teams verlassen?

VfL Mühlheim

Auf Torjäger Maximilian Bell, der 20 von 67 Mühlheimer Saisontoren erzielt hat, wird Trainer Andreas Probst zu Beginn der Frühjahrsrunde verzichten müssen. Der Angreifer hat sein Studium beendet und sich eine Reise nach Australien gegönnt. „Maximilian hat gesagt, es wären seine letzten Semesterferien – wenn man so will – und damit eine einmalige Chance, so eine Reise zu machen“, hat Mühlheims Coach Verständnis für seinen Spieler. Bell wird die ersten vier Punktspiele verpassen. Allerdings fällt Probst die Nachsicht leicht. Hoch- und gleichwertiger Ersatz steht bereit. Max Drössel – Torjäger früherer Jahre – kommt aus seinem Studienort für zweieinhalb Monate zurück ins Donautal. „Mit seinem Tempo und seiner Klasse hilft er uns sehr“, freut sich Probst.

Der souveräne Tabellenführer der Bezirksliga wird mit einer neuen Nummer eins in die restliche Saison gehen. Robin Staiger, bisher Schlussmann des FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen, hat sich den Mühlheimern angeschlossen und wird zwischen die Pfosten rücken. „Er ist die Nummer eins“, sagt Probst, der sich „aktiv auf die Suche“ nach einem neuen Torhüter begeben hatte. Adrian Lukacs studiert ab Sommer in Stuttgart und wird deshalb nicht mehr zur Verfügung stehen. Deshalb soll Staiger sich schon in der Bezirksliga beweisen und nicht erst nach dem möglichen Aufstieg eine Spielklasse höher ins kalte Wasser geworfen werden.

Die Trainingsbedingungen für die Mühlheimer waren zuletzt schlecht. Auf dem gefrorenen Untergrund wären einige Spieler umgeknickt, berichtet Probst. Deshalb stehen Konditions- und Krafteinheiten auf dem Programm. „Wir versuchen, mit wenigen Zweikämpfen auszukommen“, sagte der VfL-Trainer.

Bisher hat es ein Testspiel gegeben. Gegen Landesligist SV Zimmern musste sich der VfL 0:1 geschlagen geben.

SC 04 Tuttlingen

Die weitere Entwicklung der Mannschaft steht für die Tuttlinger in der Winterpause auf dem Plan. Nach dem großen Umbruch im Sommer sollen die Spieler noch mehr zusammengeschweißt werden. Dafür hat der SC 04 sogar ein Trainingslager in Hausen bei Bad Krozingen organisiert. „In der Runde ist es für die Spieler schwieriger, sich gut kennenzulernen. Im Trainingslager hatten sie drei Tage Zeit, sich zu unterhalten und sich anzufreunden“, sagt SC-Trainer Ertan Tasdemirci, der mit der bisherigen Saison zufrieden ist.

„Das ist top gelaufen“, sagt Tuttlingens Coach. Bleibt die Mannschaft vom Verletzungspech verschont, könnte der SC 04 daran anknüpfen. Schließlich „wissen die Jungs jetzt, was ich verlange“, sagt Tasdemirci, der zwei weitere Spieler in seinem Aufgebot begrüßen kann.

Mittelfeldspieler Jonas Andris hat den Studienort gewechselt und wird anders als in der Hinrunde nun eingreifen können. „Er ist kein Neuzugang im eigentlich Sinne, aber eine Verstärkung“, sagt sein Coach. Auch Namik Gülal ist schon länger bei den Donaustädtern. Weil der Mittelfeldspieler nach seinem Abschied vom SV Seitingen-Oberflacht noch für einen anderen Verein in einem Testspiel eingesetzt wurde, musste er auf sein Debüt in Tuttlingen warten. Nicht mehr für den SC 04 am Ball ist Lukas Klüppel. Über seinen Wechsel zum FV Möhringen hatten wir bereits berichtet.

In den Testspielen lief es für die Tuttlinger noch nicht wirklich rund. Gegen den FSV Denkingen (1:2) und den 1. FC Rielasingen-Arlen (0:1) setzte es jeweils Niederlagen.

SpVgg Trossingen

Mit dem Beginn der Wintervorbereitung ist Trossingens Trainer Ronny Warnick zufrieden. „Alles im grünen Bereich“, meint er. Die Trainingsbedingungen wären super und schwere Verletzungen habe es bisher auch nicht gegeben. Der Kader der SpVgg ist dennoch kleiner geworden. Neben Lars Walbert und Davide Sparafoda, die beide vorerst zum Kader der zweiten Mannschaft gehören, fehlt in der Restrunde auch Thomas Merk. Der Mittelfeldspieler hat sich in ein Auslandssemester verabschiedet.

Für Warnick ist dies ein Verlust („Das tut weh“). Die Lücke sollen Levent Üner und Mark Stegmann füllen. „Ich hoffe, dass beide zu mehr Einsätzen kommen“, sagte Warnick. Das Duo kam auch wegen Verletzungen bisher noch nicht so zum Zug.

In den verbleibenden Spielen der Saison sollen die A-Junioren Anatol Walter, Dennis Chamula und Danil Kolessov an den Seniorenbereich herangeführt werden. Warnick ist klar, dass dies „ein Riesensprung“ wäre. Die A-Junioren stehen in der Bezirksklasse auf dem achten Rang – bei elf Mannschaften. Das Trio soll in der Vorbereitung wie beim 4:0-Testspielsieg gegen den SV Bubsheim immer mal eingesetzt werden. Bei Personalknappheit könnte es in der Meisterschaft auch einmal für einen Platz auf der Bank reichen. „An das Tempo und die Körperlichkeit im Männer-Bereich müssen sie sich aber noch gewöhnen“, sagte Warnick.

In den Testspielen ist die SpVgg noch ohne Niederlage. Zum Sieg über Bubsheim kommen noch ein 3:3 gegen den SC Gottmadingen-Bietingen und ein 3:1 über den Hegauer FV.

SV Gosheim

Der Trainingsplatz in Gosheim hat sich gefüllt. Bis auf Offensivspieler Matteo Winker, der nach seinem Kreuzbandriss an seiner Rückkehr arbeitet, stehen Trainer Markus Federle wieder alle Spieler zur Verfügung. „Die Lage hat sich entspannt.“ Zumal die Heuberger einen neuen Spieler hinzugewonnen haben. Von Liga-Konkurrent FV Fatih Spor Spaichingen ist Burak Demir nach Gosheim gewechselt. „Meine ersten Eindrücke sind, dass Burak eine Verstärkung für uns ist“, sagt Federle, der den Neuzugang zunächst für das zentrale Mittelfeld vorsieht. Allerdings sei Demir flexibel, könne auch weiter „hinten“ eingesetzt werden. Die Trainingsbedingungen waren bisher gut. „Wir haben schon hart im Ausdauer- und Kraftbereich trainiert“, sagt Federle. Ein Testspiel gab es gegen den Hattinger SV (5:1).

FV Fatih Spor Spaichingen

Eine Auskunft über den Stand der Vorbereitung sowie die personelle Situation war von den Primstädtern trotz Nachfrage unserer Zeitung nicht zu erhalten.

Mögliche Testspiele der Primstädter in der Wintervorbereitung sind im Internet unter fussball.de nicht gemeldet worden.