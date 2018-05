Mühlheim steigt in die Landesliga auf

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald hat Tabellenführer VfL Mühlheim bei der SpVgg Bochingen mit 3:0 gewonnen. Damit steht Mühlheim vier Spieltage vor Saisonende als Meister fest. Verfolger SC 04 Tuttlingen gewann gegen Absteiger FV Fatihspor Spaichingen mit 5:0 und steht dadurch weiter auf dem Relegationsplatz. Aber auch der Dritte FV 08 Rottweil (3:1 gegen die SpVgg Trossingen) hat seine Chancen auf Tabellenplatz zwei gewahrt. Der SV Gosheim leistete sich gegen den SC Wellendingen eine 1:2-Niederlage. Im Kampf um den Klassenerhalt fuhren der FV Kickers Lauterbach (2:1 gegen die SG Böhringen/Dietingen) und der BSV 07 Schwenningen (4:2 gegen die SG Aichhalden/Rötenberg) wichtige Siege ein.

FV Kickers Lauterbach – SG Bösingen II/Beffendorf 2:1 (1:1). Tore: 0:1 (18.) Thomas Eger, 1:1 (20.) Manuel Broghammer, 2:1 (90.+2) Dennis Rothkranz (Elfmeter). - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Frieder Eberhardt (Oberillfingen). Nachdem Manuel Broghammer die Führung durch Thomas Eger (18.) zwei Minuten später zum 1:1 ausgeglichen hatte, entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Nach der Pause war viel Hektik angesagt, wobei die Gastgeber in der Nachspielzeit durch einen umstrittenen Elfmeter den 2:1 Siegtreffer erzielten.

FV 08 Rottweil – SpVgg Trossingen 3:1 (2:1). Tore: 1:0 (36.) Simon Kläger, 2:0 (44.) Marius Otte, 2:1 (45.) Dimitri Stroh, 3:1 (48.) Marius Otte. - Zuschauer: 90. - Schiedsrichter: Ömer Lale (Onstmettingen). Beide Teams mussten aus verschiedenen Gründen auf einige Stammkräfte verzichten. Dennoch sahen die Zuschauer eine unterhaltsame Partie, bei der die Gastgeber torgefährlicher waren und zu einem verdienten Erfolg kamen. Nachdem Gästetorhüter Marc Hauser seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand bewahrt hatte, traf Simon Kläger (36.) zum verdienten 1:0, dem Marius Otte (44.) das 2:0 folgen ließ. Einen Fehler von Marijan Huljic nutzte Dimitri Stroh im Gegenzug zum 2:1 aus. Auch nach der Pause hatte die Fischer-Elf den besseren Start, und nach überragender Vorarbeit von Johannes Wenzler erhöhte Otte (48.) auf 3:1. Die Gäste waren in der Folgezeit um Resultatsverbesserung bemüht, doch Rottweil ließ nichts mehr zu.

SC 04 Tuttlingen – FV Fatihspor Spaichingen 5:0 (1:0). Tore: 1:0 (11.) Robin Petrowski, 2:0 (68.) Florin Tirca (Elfmeter), 3:0 (73.) Robin Petrowski, 4:0 (81.) Fatih Bastuglu, 5:0 (85.) Robin Petrowski. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Daniel Schmauder (Neuffen). 90 Minuten Einbahnstraßenfußball sahen die Zuschauer. Im ersten Durchgang verteidigten die Gäste gut und ließen nur das 1:0 durch Robin Petrowski (11.) zu. Auch nach der Halbzeit war der Tabellenzweite drückend überlegen. Es dauerte aber bis zur 68. Minute, bis Tirca per Strafstoß der zweite Treffer gelang. Nach drei weiteren Treffern durch Petrowski (zwei) und Fatih Bastuglu innerhalb von 13 Minuten, stand am Ende ein standesgemäßer 5:0-Erfolg der Platzherren.

SV Gosheim – SC Wellendingen 1:2 (1:2). Tore: 0:1 (31.) Martin Volk (Elfmeter), 1:1 (32.) Dominik Hermle, 1:2 (41.) Patrick Schneider. - Zuschauer: 150 . - Schiedsrichter: Maurice Rummel (Frommern). Die Gastgeber hatten zunächst Vorteile, verpassten aber den Führungstreffer. Nach gut einer halben Stunde gab es nach einem Foulspiel an Patrick Schneider Elfmeter, den Martin Volk zur Führung für die Gäste nutzte. Bereits im Gegenzug traf Dominik Hermle zum 1:1. Nachdem sich der SVG einen Ballverlust geleistet hatte, nutzte dies der Aufsteiger durch Schneider (41.) zur erneuten Führung aus. Im zweiten Durchgang war Gosheim um den Ausgleich bemüht, doch die Gäste retteten den Vorsprung ins Ziel.

SpVgg Bochingen – VfL Mühlheim 0:3 (0:2). Tore: 0:1 (12.) Eigentor, 0:2 (31.) Leon Waizenegger, 0:3 (75.) Kevin Schröder. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Manfred Buob (SRG Horb). Mühlheim bestimmte über das Geschehen und kam zu einem verdienten Erfolg. Nach einem Eigentor der Gastgeber (12.), markierte Leon Waizenegger (31.) das 2:0. Auch in der Folgezeit erspielte sich der VfL einige gute Chancen. Doch erst der eingewechselte Kevin Schröder (75.) schnürte mit dem Treffer zum 3:0 den Sack zu. Bochingen enttäuschte trotz der Niederlage nicht, war aber chancenlos.

SpVgg 08 Schramberg – SV Villingendorf 4:2 (2:2). Tore: 1:0 (11.) Damir Omerovic, 1:1 (14.) Jan Roth, 2:1 (32.) Sergej Ermdaev, 2:2 (45.) Jan Roth (Elfmeter), 3:2 (54.) Thomas Schondelmaier, 4:2 (90.+2) Kevin Haxha. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Julian Gack (Herrenberg). Die ersatzgeschwächten Gäste konnten im ersten Durchgang zweimal die Führung der Platzherren ausgleichen. Auch nach der Pause erwischten die Talstädter den besseren Start und erzielten durch Thomas Schondelmaier die erneute Führung. Auch danach war der SVV um den Ausgleich bemüht, doch Schramberg ließ nicht viel zu. Nachdem die Gäste in den Schlussminuten das 3:3 vergeben hatten, nutzte Schramberg durch Kevin Haxha einen Konter zum 4:2 aus.

SV Zimmern II – SG Böhringen/Dietingen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 (63.) Volker Schneider, 1:1 (90+3) Micha Fuoß. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Frank Bugiel (St. Georgen). Zimmern hatte vor dem Seitenwechsel mehr Spielanteile und die besseren Chancen, so dass das 0:0 für die SG bis dahin glücklich war. Nach der Pause waren die Spielanteile verteilt. Auf Vorarbeit von Matthias Mayer schoss Volker Schneider (63.) die Gäste in Führung. Doch Zimmern gaben nicht auf und hatte durch einen Aluminiumtreffer von Alexander Hermann Pech. In der Schlussphase setzte der SVZ alles auf eine Karte, und auf Zuspiel von John Hankins traf Micha Fuoß in der Nachspielzeit zum 1:1.

BSV 07 Schwenningen – SG Aichhalden/Rötenberg 4:2 (2:0). Tore: 1:0 (2.) Oliver Hoffkamp (Eigentor), 2:0 (16.) Tobias Grötzinger, 2:1 (47.) Steffen Kraemer, 2:2 (53.) Hannes Maier, 3:2 (59.), 4:2 (67.) Gökhan Sengül. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Roman Braukmann (Leutkirch). Nachdem der BSV in Hälfte eins das Spiel bestimmt hatte und verdient mit 2:0 in Führung lag, konnten die Gäste zulegen. In der 47. Minute erzielten sie das 2:1 und sechs Minuten später durch Maier sogar den Ausgleich. Nur zwei Minuten danach verhinderte BSV-Torhüter Rössner gegen Maier sogar die Führung der Gäste. Doch diese machten danach entscheidende Fehler, die Sengül mit einem Doppelpack ausnutzte.