Die Mitglieder des Sportschützenvereines Möhringen sind am Freitag zur Jahreshauptversammlung zusammengekommen. Die Erneuerung des Daches am Schützenhaus ist abgeschlossen. Die angekündigte Baumaßnahme zur Trockenlegung der Rückwand des Gastraumes zum Hang hin soll noch dieses Jahr passieren, so Oberschützenmeister Andreas Kloos.

Dabei würden hohe Kosten anfallen, die aber vom Verein geschultert werden könnten. Mittelfristig seien auch weitere Erneuerungen an der Duellanlage des Pistolenstandes und des 100 Meter Standes notwendig, um die in die Jahre gekommenen Anlagen zu modernisieren.

Gespräche mit der Stadtverwaltung Tuttlingen stehen an im Hinblick auf die Schaffung eines Naturschutzgebietes im Bächetal. Die Frage sei, inwieweit dies Auswirkungen für den Verein habe. Bestandschutz sei zwar zugesichert worden, jedoch seien noch nicht alle Fragen geklärt.

Schatzmeister Michael Kloos legte eine gute Kassenlage vor. Er konnte trotz hoher Investitionen ein kleines Plus in der Kasse vermelden.

Sportleiter Martin Weinhold zeigte die sportlichen Erfolge der Sportschützen auf. Neben den Rundenwettkämpfen auf verschiedenen Ebenen qualifizierten sich 15 Schützen für die Landesmeisterschaft und holten dort auch einige Medaillen. Martin Weinhold konnte sich in einer Disziplinen für die Deutsche Meisterschaft in Pforzheim qualifizieren.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Adolf Krämer, Hermann Heller und Hans Schuler für 40-jährige Mitgliedschaft Georg Sussbauer, Rolf Montel und Hans Petrowitsch sowie für 25-jährige Mitgliedschaft Dieter Eckerlin, Dieter Düllick, Sabine Gentner, Timon Nagel, Lorenz Gent, Ralf Baumann, Jörg Maier, Hedi Mössner und Sandra Rees und für 15jährige Mitgliedschaft Betty Aufermann, Guntram und Martin Stoffel ausgezeichnet.

Hier das Ergebnis der Vorstandswahlen: Oberschützenmeister wurde Andreas Kloos, Stellvertreter Lothar Nagel, Schatzmeister Michael Kloos, Schriftführerin Sabine Gentner, Sportleiter Martin Weinhold, Beisitzer Joachim Schwarzfischer für die Öffentlichkeit, Steven Zieske als Jugendleiter sowie Alban Hecht, Dieter Düllick, Thomas Kohler, Norbert Keller und Jürgen Ulrich. Markus Spätling und Cliff Schwarzfischer stellten sich aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl.

Der Verein hat 209 Mitglieder, gab Andreas Kloss bekannt.