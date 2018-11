Möhringer Torfabrik nimmt Bonndorfs Zweite ins Visier

In den südbadischen Fußballligen stehen mit dem FC Weilersbach, dem SV TuS Immendingen und dem Hattinger SV drei der vier Bezirksligisten vor Auswärtsaufgaben. Der FC Gutmadingen will durch einen Sieg und mit Schützenhilfe zurück an die Spitze.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

DJK Donaueschingen II – FC Weilersbach (Samstag, 15 Uhr). Der Aufsteiger sollte nicht verlieren. Die DJK-Zweite ist Zwölfter und hat vier Punkte mehr als der FCW, der eine Leistungssteigerung braucht, um wieder den Anschluss zu finden.

FC Gutmadingen – FC Bräunlingen. Zu Hause dürfte Gutmadingen gegen den FCB keine Probleme haben. Der Gast belegt einen Mittelfeldplatz und reist mit Selbstvertrauen an. Im Pokal und in der Meisterschaft war Bräunlingen zuletzt erfolgreich. Gutmadingen zeigte sich nach dem überragenden Saisonstart zuletzt formschwach.

TV Tennenbronn – SV TuS Immendingen (Sonntag, 14.30 Uhr). Immendingen hat zwar zuletzt bessere Resultate erzielt, ist nun aber klarer Außenseiter. Der Dritte aus Tennenbronn will am Führungsduo Gutmadingen/Marbach dranbleiben und im siebten Spiel in Serie ungeschlagen bleiben.

Bezirksliga Bodensee

FC Öhningen-Gaienhofen – Hattinger SV (Sonntag, 14.30 Uhr). Der FC hat neun Punkte, der HSV sieben. Der Verlierer der Begegnung steckt weiter im letzten Drittel der Tabelle fest und hat große Abstiegssorgen.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SG Riedöschingen/Hondingen – SG Kirchen-Hausen (Sonntag, 14.30 Uhr). Der neue Tabellenführer wird selbstbewusst zum zweiten Auswärtsspiel nacheinander antreten. Ob die gastgebende SG den Aufsteiger in der aktuellen Form gefährden kann,scheint ausgeschlossen.

FV Möhringen – TuS Bonndorf II. Der FVM geht als Favorit in die Partie und will sich endgültig aus der Abstiegszone entfernen. Die Elf von Trainer Heinz Jäger überzeugte jüngst vor allem mit ihrer Torgefährlichkeit. Zehn der 22 Saisontreffer wurden an den vergangenen beiden Spieltagen erzielt. Ein Remis wäre überraschend.

Kreisliga A 2 Bodensee

SV Aach-Eigeltingen – FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen (Sonntag, 14.30 Uhr). Der FC steht unter Zugzwang und darf gegen den Konkurrenten aus dem Tabellenkeller nicht patzen. Mit einem Sieg könnten die Gäste auf Rang neun springen. Ein Remis ist denkbar, hilft aber keinem.

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

SG Döggingen/Hausen vor Wald – SV Geisingen II (Sonntag, 14.30 Uhr). Beim Tabellenführer hat der SVG nur eine Chance, wenn die Defensive wieder stabil steht.

SV Ewattingen – SG Aulfingen/Leipferdingen. Mit einem Auswärtssieg kann die SG zu den vorderen Plätzen aufschließen.

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen II – FC Bräunlingen (Samstag, 13.15 Uhr). Beide Mannschaften sind in etwa ähnlich stark einzuschätzen.

FV Tennenbronn II – SV TuS Immendingen II (Sonntag, 12.45 Uhr). Der Sieger nimmt Platz zwei ein und bleibt Tabellenführer Königsfeld II auf den Fersen.