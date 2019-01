Möhringer Stadtkapelle begrüßt das neue Jahr

Die Möhringer Stadtkapelle unter der musikalischen Leitung von Katharina Maier hat auch in diesem Jahr wieder an der alten Tradition festgehalten und das neue Jahr musikalisch am Neujahrstag begrüßt.

Dieser Brauch wird auch bei eisigen Temperaturen gepflegt. In diesem Jahr waren es aber milde Temperaturen, bei denen die Musiker der Möhringer Stadtkapelle am Neujahrstag durch die Straßen Möhringens zogen. An mehreren Stellen dürfen sie sich dabei auch auf eine Unterbrechung mit einer Verköstigung freuen.