Möhringer Schemengericht nimmt sich Pfarrer zur Brust

Das Schemengericht der Narrenzunft Möhringen hat am Donnerstag drei Urteile gefällt. Verantworten mussten sich dieses Mal Pfarrer Martin Patz, CDU-Stadtrat Michael Seiberlich und Norbert Martin, der einst selbst in den Diensten des Gerichtes stand. Das Ergebnis: dreimal schuldig.

Die Vorwürfe wogen schwer. So hatte Pfarrer Patz laut Anklage die Ernennungsurkunden der drei neuen Gemeindeteam-Mitarbeiter in Möhringen mit St. Jakobus Eßlingen und nicht mit St. Andreas Möhringen unterschrieben. Für das Gericht ein klarer Fall: „Du hast dich in geistiger Umnachtung der versuchten Abschiebung nach Eßlingen schuldig gemacht“, so der Vorwurf.

Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann) 1 von 1

Doch so einfach machte es Patz seinen Anklägern nicht. Er marschierte mit großem Gefolge inklusive Gospelchor und Messdienern ein, die lauthals die Freilassung ihres Pfarrers forderten: „Lond de Pfarr halt gau.“

Knecht Ruprecht als Kronzeuge

Doch trotz seines beruflich bedingten guten „Drahts nach oben“, verlief der Prozess nicht zu Gunsten des Geistlichen, vor allem als Knecht Ruprecht persönlich als Kronzeuge aussagte. Dennoch war sich Patz seiner Sache so sicher, dass er das Gericht verdonnerte am Aschermittwoch bei ihm vorstellig zu werden – und zwar vollzählig und nicht voll. Anschließend zog er mit „Oh happy day“-Gesängen samt seiner Entourage aus – vorschnell. Denn all das konnte den Schuldspruch des Gerichts nicht abwenden. Die Strafe: Beim nächsten Pfarrfest muss er die falsch unterschriebenen Urkunden erneut ausstellen und öffentlich Abbitte leisten. Als Entschädigung solle er zudem Bienenstich und Eierlikör für alle reichen.

Harte Urteile und gerechte Strafen: Das Schemengericht in Möhringen hat getagt und sich drei Angeklagte zur Brust genommen. (Foto: Sebastian Heilemann)

Nicht besser erging es dem früheren Möhringer Ortsvorsteher Michael Seiberlich und Norbert Martin, der selbst einst dem Schemengericht angehört hatte. Schuldig gemacht hatten sie sich durch unerlaubtes Christbaumloben – ein schwäbischer Brauch, der in Baden nichts zu suchen habe. Nicht nur hätten die Angeklagten sich mit Schnaps bereichert, sondern auch noch den Weihnachtsfrieden in so mancher Möhringer Familie gestört. „Fern bleib uns die Schwabenseuche, die verwässert uns die Bräuche“, unterstrich das Gericht die Anklage. Die Verteidigungsstrategie der beiden ging nicht auf. Denn trotz eines schulmeisterhaften Vortrages über die Verbreitung des Christbaumlobens und den Hinweis auf den guten Zweck – mit der Aktion wurde Geld für die Peu-Gruppe gesammelt – blieb das Gericht schließlich hart. Dieses verurteilte die Frevler dazu, sowohl den Narren- als auch den Maibaum zu loben. Damit dies auch mit rechten Dingen zugeht, vereidigte das Gericht Seiberlich und Martin zu offiziellen Christbaum-Lobern.