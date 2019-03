Möhringer LBU nominiert Kandidaten

Die Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) hat am Dienstag im Fensterle in Möhringen die Kandidaten für die Wahlen zum Ortschaftsrat am Sonntag, 26. Mai, nominiert. Das teilt die Liste in einer Pressemitteilung mit.

Günther Dreher und Günther Hartmann, die bisherigen Ortschaftsräte der LBU-Möhringen, wollen sich laut LBU auch weiterhin kommunalpolitisch engagieren und haben sich bereit erklärt, erneut zu kandidieren.

Darüber hinaus habe die Liste auch einige neue Kandidaten, die sich für die Ziele der LBU-Möhringen einsetzen wollen, für eine Kandidatur für den Ortschaftsrat Möhringen gewinnen können. Neben den Kandidaten hat die Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz auch die Reihenfolge auf der Wahlliste festgelegt.

Reihenfolge festgelegt

An erster Stelle steht dabei Günther Dreher, gefolgt von Günther Hartmann und Beatrix Walter. Auf Platz vier steht Johannes Wischmeyer, gefolgt von Bodo Kreidler und Kai Sterling. Mechthild Schubert steht an siebter und Karlheinz Wölfle an achter Stelle. Eduard Steidle kandidiert auf Position zehn, Walter Hornung an elfter Stelle. Franz Josef Loes steht an zwölfter Stelle.