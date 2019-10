Möhringen will erste Saisonniederlage vergessen machen

Am 23. (Mittwoch) und 24. Oktober (Donnerstag) tragen drei südbadische Fußballvereine aus dem Kreis Tuttlingen mit ihren aktiven Mannschaften vor- und nachverlegte Spiele aus. Im Fokus steht dabei das Spitzenspiel zwischen dem FV Möhringen und der SG Kirchen-Hausen (Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald). Auch in der Bezirksliga Schwarzwald wird ein Spiel nachgeholt.

Bezirksliga Schwarzwald

SG Bösingen II/Beffendorf – SpVgg Bochingen (Mittwoch, 19 Uhr). Das aufgrund eines Todesfalls verlegte Spiel ist vom sechsten Spieltag. Da die Gäste schon spielfrei waren, haben sie erst acht Partien ausgetragen, die SG Bösingen II/Beffendorf neun. Beide Mannschaften aus dem Kreis Rottweil stehen im Tabellenmittelfeld. Während Bochingen mit einem Auswärtssieg auf Platz vier springen kann, hat die SG die Möglichkeit, ihren Gegner auf Platz fünf abzulösen.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FV Möhringen – SG Kirchen-Hausen (Mittwoch, 19 Uhr). Nach zehn Siegen aus den ersten zehn Pflichtspielen der Saison unterlag der FV Möhringen am Sonntag erstmals (0:3 gegen die SG Riedöschingen/Hondingen). Wie sich das so kurz vor dem Topspiel gegen die SG Kirchen-Hausen auswirkt, können beide Trainer nur schwer einschätzen. Mit 24 Punkten ist der FVM Tabellenführer, gefolgt von der SG mit 23 Zählern. Neben zwei Unentschieden stehen den Gästen sieben Siege zu Buche. Für Möhringens Trainer Heinz Jäger ist es entscheidend, wie die Mannschaft reagiert. Die Niederlage könne zum einen Spuren hinterlassen, zum anderen aber auch eine Warnung sein. „Dann ist es ein Vorteil“, so Jäger. „Wie gehen wir mit der Situation um, wenn es mal gegen uns läuft? Das wird eine Reifeprüfung, ein Charaktertest. Bei der Niederlage haben wir die Basics nicht abgerufen.“ Sowohl Jäger als auch Berkay Cakici, Spielertrainer der SG Kirchen-Hausen, stellen sich auf ein ausgeglichenes Spiel ein. Zusammen mit Ewald Stihl bildet Cakici das Trainer-Duo der Gäste. „Auf dem Kunstrasen erwarte ich ein sehr enges, schweres Spiel für uns“, so Cakici, der zwar angespannt, aber optimistisch ist. „Wenn wir die Leistungen der letzten Spiele abrufen, können wir etwas mitnehmen.“ So stark mache die Mannschaft bislang die „sehr positive Einstellung, der Zusammenhalt und die Kameradschaft“ sowie „die Wahnsinns-Entwicklung“.

Taktisch und spielerisch spricht Kirchen-Hausens Trainer von einer deutlichen Verbesserung. Während die Möhringer ausgenommen vom langzeitverletzten Stefan Huber auf alle Spieler zurückgreifen können, besteht der Kader der SG-Ersten aktuell nur aus 13 Spielern, wie Cakici mitteilt. Drei langzeitverletzte Spieler werden wohl erst zur Rückrunde zurückerwartet. Nach der Spielverlegung auf ein Abendspiel unter der Woche wurde das Heimrecht für Hin- und Rückrunde getauscht. Entscheidend werden könnte das Angriffsspiel beider Mannschaften. Möhringen (36:15) und Kirchen-Hausen (30:12) weisen ein sehr gutes Torverhältnis auf. Insgesamt sind fünf Spieler unter den ersten elf Spielern der Torjägerliste vom FV Möhringen oder der SG K-H.

SG Unadingen/Dittishausen – SV TuS Immendingen. Die Formkurve bei Bezirksliga-Absteiger SV TuS Immendingen zeigte zuletzt wieder nach oben. Wenn man das vorverlegte Spiel beim Tabellenelften für sich entscheidet, kann man zumindest bis Sonntag auf einen Punkt an den dritten Platz rankommen. Der Abstand der Heimelf zu den direkten Abstiegsplätzen beträgt nur vier Punkte – dementsprechend wird daheim der Wille nach einem Punktgewinn groß sein.

Kreisliga B 6 Bad. Schwarzwald

FV Möhringen II – SG Kirchen-Hausen II (Donnerstag, 19 Uhr). Die SG-Zweite ist nach zuletzt drei Siegen aus fünf Spielen auf einem aufstrebenden Ast. Ob das reicht, um die Möhringer vom Sprung nach oben abzuhalten, ist fraglich. Daheim ist der FVM II noch ungeschlagen

SG Unadingen/Dittishausen II – SV TuS Immendingen II. Die Tabellennachbarn – die SG-Reserve ist fünfter und Immendingens zweite Mannschaft steht auf Platz vier – legten einen ähnlichen Start in die Runde hin. Beide Mannschaften haben daher die Möglichkeit, mit einem Sieg vorzulegen und ganz vorne dabeizubleiben.