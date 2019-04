Möhringen schlägt FC Pfohren 3:0

In der Fußball-Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald hat der FV Möhringen den FC Pfohren 3:0 besiegt. Die SG Kirchen-Hausen verlor überraschend gegen den Tabellenetzten TuS Oberbaldingen 1:3.

FV Möhringen – FC Pfohren 3:0 (2:0). Das Duell der Tabellennachbarn ging Möhringen offensiver an. Mit einem Doppelpack durch Paulsen ging es für die Gastgeber mit 2:0 in die Pause. Nach der Halbzeit bemühte sich Pfohren um den Anschlusstreffer, jedoch vergebens. Den Sack machten die Gastgeber in der 72. Minute zu und zogen an Pfohren vorbei. - Tore: 1:0, 2:0 (14., 23.) Stephan Paulsen, 3:0 (72.) Mohamed Gomina. - Schiedsrichter: Firat Yagci (Seitingen-Oberflacht). - Zuschauer: 90.

SG Kirchen-Hausen – TuS Oberbaldingen 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 (8.) Leo Schwörer, 0:2 (42.) Manuel Messner, 0:3 (49., Elfmeter) Marcel Schmelzer, 1:3 (76., Elfmeter) Oliver Weiß. - Schiedsrichter: Chris Schäper (Villingen). - Zuschauer: 100.