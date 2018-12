„Möhringen kommt unter die Räder“

Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „DonauTech“ steht, ein Baubeginn ist nun keine Zukunftsmusik mehr (wir berichteten). Doch während sich die Tuttlinger Stadtverwaltung den Mehrheitsbeschluss des Gemeinderats als Erfolg verbucht, sehen das in Möhringen nicht alle so. Einer davon ist der Möhringer LBU-Ortschaftsrat Günther Dreher.

Dreher und sein LBU-Kollege Günther Hartmann hatten sich in der Abstimmung im Möhringer Ortschaftsrat gegen den Bebauungsplan ausgesprochen (wir berichteten). Nicht nur, weil die LBU grundsätzlich gegen den großen Flächenverbrauch ist, der durch das neue Gewerbegebiet „DonauTech“ entsteht, sondern auch, weil sie eine erhebliche Verkehrsbelastung auf Möhringen zukommen sehen. Aber Dreher weiß auch, dass er sich der Demokratie beugen muss: „Der Bebauungsplan ist durch, das ist so. Aber ich muss nicht dafür sein.“ Was ihn aber stört, und was auch LBU-Stadtrat Bodo Kreidler in der Sitzung des Gemeinderats am Montag angemahnt hatte, ist, dass nach wie vor ein großräumiges Verkehrskonzept fehle. Etwas was eigentlich vonseiten der Stadt zugesichert worden sei: „Das gehört zwingend dazu.“ Die Expertise von Professor Lutz Gaspers genüge einfach nicht, weil es die Gesamtsituation nicht erfasse.

Mehr Bedeutung misst Dreher der Bachelorarbeit von Pia Epp zu, die für die Hochschule für Technik in Stuttgart eine qualitative Untersuchung für die K 5944 im Krähenbachtal zwischen Möhringen und Eßlingen durchgeführt hat. Diese stütze seine Meinung, dass durch das neue Gewerbegebiet die Zahl der Berufspendler drastisch steige. Drehers Schlussfolgerung: Das „Sträßle“, wie er es nennt, könne diese neuen Dimensionen nicht stemmen und werde über kurz und lang ausgebaut, „und dann auch für Lkw freigegeben“. Möhringen komme damit unter die Räder. Und das stehe im Gegensatz zu den Plänen, das Krähenbachtal zum Naturschutzgebiet auszuweisen. Das hätte Anfang 2019 über die Bühne gehen sollen, verschiebe sich nun aber wohl um sechs bis zwölf Monate. „Das passt doch nicht zusammen.“

Dreher sieht Prädikat Luftkurort gefährdet

Daher fordert er: „Jetzt geht es um den Bebauungsplan, jetzt brauchen wir klare Lösungen.“ Und dabei sieht er vor allem die Stadtverwaltung in der Pflicht. Diese müsse nun mit konkreten Vorschlägen kommen, damit auf lange Sicht die „Lebensqualität in Möhringen erhalten bleibt“. Angestrebte Lösungen wie Bus und Bahn sind für Dreher nur langfristige Ansätze, nichts was in naher Zukunft den seiner Ansicht drastisch steigenden Verkehr eindämmen könne.

Dazu reichen seiner Meinung nach auch die bisher getroffen Maßnahmen wie Tempo 40 und seitlich versetzte Parkplätze nichts. „Die kann man ja über Nacht wieder abschaffen.“ Und weiter: „Die Stadt muss Vorschläge machen, wie sie damit umgeht, wenn das Verkehrsaufkommen so steigt, wie es die Fachleute prognostizieren.“ Er selbst hat sich schon Gedanken gemacht, wie man das Problem lösen kann, aber mit seinen Ideen will er noch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Er verrät nur so viel: „Wir müssen großräumig denken.“

Doch nicht nur der Lärm, der durch mehr Fahrzeuge automatisch steigen würde, ist Dreher ein Dorn im Auge. Durch den erhöhten Schadstoffausstoß könnte auch das Prädikat Luftkurort gefährdet werden. Diesen Status zu erhalten, dazu hätte man sich im Eingemeindungsvertrag verpflichtet. „Wenn wir das verlieren, ist das eine Verletzung des Vertrags.“