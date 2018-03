Märchen fesselt Kinder

Im Scala-Kino in Tuttlingen hat sich am Samstag zum ersten Mal in diesem Jahr wieder die Tür des Kinosaals drei für den von der Stadt Tuttlingen, ProTUT, Stiefels Buchladen und Rittergartenverein veranstalteten Kindertreff geöffnet. Anlässlich des langen Samstags hat das Orpheus-Puppentheater das Märchen „Jorinde und Joringel“ der Gebrüder Grimm gespielt, und die mehr als 70 großen und kleinen Besucher fasziniert und begeistert.

Die beiden Akteure verstanden es, ihre jungen Gäste von Beginn an mit der Geschichte um die böse Hexe und die beiden Verliebten Jorinde und Joringel zu fesseln, und sie voll und ganz mit in das Stück miteinzubeziehen. Zunächst mussten sie erst einmal die guten Märchenfiguren aufzählen, die sie kannten, „Rapunzel, Rotkäppchen, Schneewittchen“, tönte es da von den Sitzen. Danach ging es zu den finsteren Figuren der geheimnisvollen Geschichten, hauptsächlich um die Hexen.

Um den Kindern die Angst vor der Hexengestalt zu nehmen, stülpte sich ein Ensemblemitglied die furchterregende Maske vor den Kindern über den Kopf, nahm sie ab, und setzte sie auf Verlangen nochmals auf. Trotzdem bekamen einige wenige der kleinen Zuschauer Angst vor der Figur und verließen vorzeitig den Saal. Der Rest jedoch amüsierte sich bei dem Masken-/Puppenspiel.

Mit der Erzählung der Geschichte, wechselnden, phantasievollen Masken und Gitarrenspiel verstanden es die beiden Akteure, den Zauber des Märchens im Kinosaal aufleben zu lassen. Toll,wie am Anfang und auch zwischendurch, die kleinen Besucher immer wieder mit in das Stück einbezogen wurden, und zum Beispiel den Zauberwald mit seinen Tieren darstellten, oder die dunkle Burg mit ihrer furchterregenden Hexe einfach zusammenfallen ließen.

Am Ende siegte die Liebe und das Gute, denn Joringel konnte seine Jorinde nach vielen bestandenen Abenteuern mittels einer Zauberblume vom bösen Zauber befreien, und sie endlich heiraten – und so gingen am Ende auch die großen und kleinen Besucher zufrieden, fröhlich und glücklich wieder nach Hause.