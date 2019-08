Männer-Kochteam spendet

In einem Gottesdienst zum Mitarbeiterfest der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen hat das langjährige Männer-Kochteam der Martinskirche 5000 Euro aus Erlösen aus dem Essensverkauf an den Tuttlinger Verein „Women for Women“ übergeben. „Women for Women“ unterstützt verwitwete Frauen und ihre Kinder in Kenia, indem sie ihnen zur Existenzsicherung eine eigene Milchkuh übergibt. 500 Euro spendete das Kochteam an den „Psychosozialen Förderkreis im Kreis Tuttlingen“. Menschen mit psychischen Erkrankungen finden dort Hilfe und Begleitung.