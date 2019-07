Lyschko wollen nicht nur im Hintergrund herum dudeln

Lyschko, so heißt die junge Band aus Solingen, die am Freitagabend Openair in der Tuttlinger „Kiste“ aufspielte, verstehen sich als Teil der verfluchten Generation Y. Es ist die Generation der Zweifler und Haderer, deren Lebensläufe sich noch in der pre-Internetzeit verwurzeln, die aber irgendwie doch als Digital-Natives aufgewachsen sind. Eine ganze Reihe von deutschsprachigen Bands hat in den vergangenen Jahren den Postpunk als Ausdrucksform dieser Gefühlslage gewählt: Die Nerven, Isolation Berlin, Die Heiterkeit. Und eben auch Lyschko, die als Schaumkrone der neuen neuen deutschen Welle nach Tuttlingen schwappten.

Die „Kiste“ ist vollbesetzt, das Wetter stimmt. Launige Biergartenstimmung. Viel schlimmer hätte es für eine solche Band kaum kommen können, eine Band die eben nicht im Hintergrund herum dudeln will. Eine Band, die gehört werden will, die gehört werden muss - das ist immanent. Doch die Solinger schrecken nicht zurück, nein, die machen Druck. Allen voran Frontfrau Lina Holzrichter wird zum bissigen Antreiber, angeschoben von Stakkato-Schlagzeug und LoFi-Riffs in bester Wire-Manier. Auch knappe 40 Jahre nach dem Tod von Joy Divisions Ian Curtis haben diese Bausteine nichts an ihrer Durchschlagskraft verloren, im Gegenteil, der eingangs umrissene Kontext baut hier neue Bedeutungsfalltüren ein, durch die man sich zu gerne stürzt.

Und so wandert auch die Aufmerksamkeit des Publikums mehr und mehr aus den Untiefen der Weizengläser in Richtung Bühne, wo Lyschko von Zeit zu Zeit aus den eigenen Soundkreisen ausbrechen, in schabenden, ja kratzigen Instrumentalparts. Und immer wenn Holzrichter aus ihrem linearen Gesangslinien ausbricht, Haken schlägt, abrutscht, wenn sie ausschreit und die Komposition mitzieht, dann verleiht das der zunächst unscheinbaren Truppe eine gehörige Präsenz, die anspannt und herausfordert. Der obligatorische Altrocker stampft anerkennend in der von ihm eröffneten ersten Reihe auf den Boden und spätestens jetzt transformiert sich die „Kiste“ zum wirklichen Konzertrund. Gut so.