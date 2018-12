Lustige Tiere auf der Bühne

Die Bremer Stadtmusikanten haben am Mittwoch Station in der Stadthalle Tuttlingen gemacht und dabei die Besucher im „Sturm erobert“. Das Theater Mimikri brachte das Theatermärchen mit Krallen, Fell und Federn, mit Tierkonzert und Räubergesang so fesselnd auf die Bühne gebracht, dass etwa die Schulkinder der ausverkauften Vormittagsvorstellung von Be-ginn an aufmerksam das Geschehen verfolgten.

Bei den Abenteuern von Esel Emil, Kettenhund Kuno, Hahn Harald und Katze Karla auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben ohne harte Arbeit, ohne Bevormundung und Angst bei Versagen im Suppentopf zu landen, oder gar im See ver-senkt zu werden, fieberten die jungen Gäste richtig mit: Es gab Zwischenrufe, es wurde gelacht, spontan mitgeklatscht, oder mitgesungen.

Es ist mucksmäuschenstill

Die Akteure des Theaters Mimikri verstanden es die einzelnen Charaktere, egal ob die der Menschen, wie dem Müller, der Köchin, der furchterregenden Räuberbande, oder den unternehmungslustigen Tieren perfekt umzusetzen, so dass die märchenhafte Produktion völlig fesselte. Dies zeigte sich auch darin, dass die Schülerschar jeweils zu Beginn der beiden Akte mucksmäuschenstill war.

Dabei ließen sich die Zuschauer nicht nur von dem märchenhaften Inhalt des Stücks mitreißen, sie waren auch begeistert von den phantasievollen Kostümen und Masken, dem Bühnenbild und der Musik: Da erklang das Mandolinenbanjo, ein Akkordeon, ein Saxophon, eine Posaune, ein Flügelhorn und eine Klarinette – und ab und zu gab es lustigen mehrstimmigen Gesang, in den die Besucher einstimmte.

Ganz nebenbei vermittelte das Stück der Reise der vier Tiere, die allerdings nicht bis nach Bremen gelangten, auch wichtige Erkenntnisse für das Leben: „Es ist gar nicht so leicht zu erkennen, wenn man am Ziel ist“ zum Beispiel, oder, dass es gar nicht so leicht sei, sich zu vertragen, selbstbestimmt, ohne Herrschaft durch das Leben zu gehen, oder mutig zu sein. Fest stand am Ende, dass es wichtig ist, zusammenzuhalten und sich um den anderen zu kümmern, denn nur gemeinsam kann das Abenteuer „Leben“ bewältigt werden.

Mit Applaus und lauten Zugabe-Rufen verabschiedeten sich die Besucher von dem Ensemble. Wobei die Begeisterung groß war, als Esel, Hund, Katze und Hahn sich in den Zuschauerraum begaben, um sich per Huf-, Pfoten- und Krallenschlag persönlich zu verabschieden.