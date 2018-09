LURS wird „Digitale Schule“

Die Ludwig-Uhland-Realschule in Tuttlingen erhält in der Reutlinger Stadthalle die Auszeichnung „Digitale Schule“, nachdem sie vor einigen Jahren das Prädikat „MINT-freundliche Schule“ erhalten hat. Dieses war Voraussetzung für die neuerliche Prämierung.

Die „Digitale Schule“ wird vergeben von der Kultusministerkonferenz in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsgeberverband Südwestmetall. Sie dient dazu, die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu fördern und so den Wirtschaftsstandort Deutschland zu erhalten. Verlangt werden Kreativität, fachübergreifendes Denken und Querschnittsdenken.

Die MINT-Beauftragte der LURS, Martina Böhler, fasste die Aktivitäten der Schule auf einem 13-seitigen Antrag zusammen. Vorgestellt wird darin das Konzept der LURS mit Blick auf die technologischen, gesellschaftlich-kulturellen und anwendungsbezogenen Perspektiven, die sich durch alle Klassen ziehen. Neun Bildungspartnerschaften mit der heimischen Wirtschaft und eine jährliche Gesamtlehrerkonferenz in und mit einem Betrieb und/oder Einrichtung kommen hinzu.

An der LURS hat jede Lehrkraft einen eigenen Laptop und kann den Unterricht somit per Beamer gestalten. Alle Räume sind damit ausgestattet und alle haben Internetzugang. Tafelanschriebe gibt es kaum noch, dazu wird der PC verwendet. Darüber hinaus gibt es in etlichen Schulräumen Whiteboards. Auch die Schüler haben Zugang zur elektronischen Ausstattung über Laptop-Wagen und zwei PC-Räume, die auch in der unterrichtsfreien Zeit über Mittag zu Verfügung stehen. Mit der PC-Ausbildung wird an der LURS bereits in der fünften Klasse begonnen, und sie zieht sich bis zur Prüfung in der Zehnten durch. Diese Woche wird das schnelle Internet installiert und im Rahmen des städtischen Medienentwicklungsplans soll es einen weiteren Ausbau geben.