LURS ist jetzt offiziell bilingual

Die Ludwig-Uhland-Realschule Tuttlingen (LURS) ist nun eine „Realschule mit bilingualem Zug“. Wie die Schule mitteilt, hat sie dafür die offizielle Anerkennung des Kultusministeriums erhalten. Beim bilingualen Unterricht werden zwei Fächer in englischer Sprache unterrichtet.

An der Schule wird schon seit vielen Jahren bilingual unterrichtet, allerdings nach einem schuleigenen Modell. Ursache dafür war, dass die Englisch-Lehrkräfte der Schule in ihrem zweiten Fach meist nur Teilgruppen hatten, zum Beispiel Sport, Technik oder Religion. Deshalb gab es „Bili“ an der LURS bislang nur in Modulen. Diesen bilingualen Unterricht erteilte die LURS allerdings für alle.

Die jetzt anerkannte Regelung gilt jeweils nur für eine Klasse.

Seit diesem Schuljahr nun hat die LURS das Landesmodell übernommen, weil die personelle Ausstattung das möglich macht. Bilingual werden künftig zwei Fächer durchgängig mit zwei Stunden pro Woche ab Klasse 5 erteilt und das bis Klasse 10. Hierzu erstellt die Englisch-Fachschaft der Schule ein Gesamtcurriculum.